司法院刑事廳廳長彭幸鳴 獲提名出任士院院長

司法院刑事廳廳長彭幸鳴獲提名出任士林地院院長。（記者吳政峰翻攝）

2022/09/08 22:02

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地院前院長蘇素娥8月31日調任最高法院法官，遺留下來的院長一職至今未補，司法院長許宗力多方探詢，認為司法院刑事廳廳長彭幸鳴能力佳，拍板提名她接任，議案將送13日召開的人事審議委員會討論。

許宗力已提名彭幸鳴接掌士院，而交付審查的人審會主席也是許宗力，故一般認為該人事案可望如期通過，最快將於11月就任。

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彭幸鳴是司法官學院33期結業，曾任士院與高等法院法官，也曾調過最高法院與司法院少年及家事廳辦事，2020年接任刑事廳廳長，推動不少法案，其中以「國民法官法」、「暫行安置」制度、「染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」最具代表性。

彭幸鳴擬制武漢肺炎特別條例，讓美國智庫傳統基金會在發布「2022經濟自由度指數」報告上，給予我國司法效能94.2的高分；而在國民法官法上，則擬定十餘項子法，並設計出與過往法庭不同的國民法庭，嶄新設計，是全國地院最先進的法庭。

而人民抱怨判決量刑「初一、十五不一樣」，彭幸鳴則完成「刑事案件妥適量刑法」草案，細格化法官量刑級距；彭另推動「修復式司法」業務，致力於被害人保護。

至於她之前在少年及家事廳服務時，則參與《少年事件處理法》大修，針對保障少年表意權、強化少年觀護所權能、增訂多元處遇措施、翻轉少年虞犯印記、保障少年隱私權等項目，付出不少心力，是與世界兒少司法權益潮流接軌的重要里程碑。

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