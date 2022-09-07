少年調查事件降低4％ 明年7/1「行政輔導先行」上路

司法院說明近十年少年調查事件趨勢以及明年上路的行政輔導先行制度。（記者吳政峰攝）

2022/09/07 14:18

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院統計，近10年所收的少年調查事件新收件數呈現下降趨勢，去年更比前年減少4.26%，司法院認為少年司法政策已奏效。此外，司法院為因應明年7月1日起施行的曝險少年行政輔導先行機制，日前召開「曝險少年行政輔導先行業務聯繫會議」，協力行政部門及法院因應，以落實少年事件處理法立法目的。

司法院表示，根據統計，近10年少年（12歲以上未滿18歲）調查事件新收件數呈下滑趨勢，以2012年新收2萬餘件為高峰，2021年新收1萬7301件，比2020年新收1萬8071件，減少4.26%，顯見少年司法政策已見成效，接下來則應強化社區支持體系，以更有效協助徬徨少年。

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此外，司法院說明，明年7月1日起，曝險少年將由縣市政府所屬跨局處的少年輔導委員會（少輔會），結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，施以適當期間的輔導，如評估確有必要，亦可請求少年法院處理。

若行政輔導有效，少年復歸正軌生活，即無庸再以司法介入；因此，新制實施後將以「行政輔導先行，以司法為後盾」的原則，協助曝險少年不離生活常軌，不受危險環境危害。

司法院指出，本次召開的曝險少年行政輔導先行業務聯繫會議，主要討論未來少輔會的運作、專責人力規劃。與會的中央機關、法院、少輔會代表，分別說明新制施行後的資源連結、新制運作可能的困境及因應策略；與會專家學者亦從不同面向分享對未來新制運作之預期，並提出建議。

司法院強調，將持續關注各地少輔會設置及輔導實施情形，以落實新制，維護少年權益。

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