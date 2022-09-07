少年調查事件降低4％ 明年7/1「行政輔導先行」上路
2022/09/07 14:18
〔記者吳政峰／台北報導〕司法院統計，近10年所收的少年調查事件新收件數呈現下降趨勢，去年更比前年減少4.26%，司法院認為少年司法政策已奏效。此外，司法院為因應明年7月1日起施行的曝險少年行政輔導先行機制，日前召開「曝險少年行政輔導先行業務聯繫會議」，協力行政部門及法院因應，以落實少年事件處理法立法目的。
司法院表示，根據統計，近10年少年（12歲以上未滿18歲）調查事件新收件數呈下滑趨勢，以2012年新收2萬餘件為高峰，2021年新收1萬7301件，比2020年新收1萬8071件，減少4.26%，顯見少年司法政策已見成效，接下來則應強化社區支持體系，以更有效協助徬徨少年。
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此外，司法院說明，明年7月1日起，曝險少年將由縣市政府所屬跨局處的少年輔導委員會（少輔會），結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，施以適當期間的輔導，如評估確有必要，亦可請求少年法院處理。
若行政輔導有效，少年復歸正軌生活，即無庸再以司法介入；因此，新制實施後將以「行政輔導先行，以司法為後盾」的原則，協助曝險少年不離生活常軌，不受危險環境危害。
司法院指出，本次召開的曝險少年行政輔導先行業務聯繫會議，主要討論未來少輔會的運作、專責人力規劃。與會的中央機關、法院、少輔會代表，分別說明新制施行後的資源連結、新制運作可能的困境及因應策略；與會專家學者亦從不同面向分享對未來新制運作之預期，並提出建議。
司法院強調，將持續關注各地少輔會設置及輔導實施情形，以落實新制，維護少年權益。