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    司法院官網啟用「性別平等專區」 七大性平資訊輕鬆掌握

    司法院官網已正式啟用「性別平等專區」，民眾可從專區內查詢到「司法院性別平等措施」等7大項目的相關資訊。（擷自司法院官網）

    司法院官網已正式啟用「性別平等專區」，民眾可從專區內查詢到「司法院性別平等措施」等7大項目的相關資訊。（擷自司法院官網）

    2022/08/27 00:08

    〔記者楊國文／台北報導〕為落實《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW），建立性別友善的司法環境，司法院官網已正式啟用「性別平等專區」，民眾可從專區內查詢到「司法院性別平等措施」等7大項目的相關資訊。

    司法院表示，「性別平等專區」的設置，是將以往散置於不同網頁的司法性別平等資訊重新彙整、分類，分為（1）「司法院性別平等措施」、（2）「人權與兒少保護及性別友善委員會」、（3）「司法人員性別意識培力」、（4）「司法性別統計」、（5）「性別平等法規」、（6）「性別平等研究報告」及（7）「相關連結」等7大項目，方便民眾瀏覽查詢。

    司法院指出，例如專區內的「司法性別統計」項目，除了提供各項司法性別統計資料外，更以資料視覺化方式，呈現相關統計資料，使資訊更加易讀及使用。

    司法院強調，未來將持續更新與充實專區內容，讓民眾均能即時、便捷地取得與司法相關的各項性別平等資訊，並提供意見回饋，以達成「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）所揭櫫，消除歧視、促進性別平等的普世價值。

    「性別平等專區」網址為：https://www.judicial.gov.tw/tw/np-2115-1.html

    司法院官網啟用「性別平等專區」，七大性平資訊均可輕鬆掌握。（記者楊國文攝）

    司法院官網啟用「性別平等專區」，七大性平資訊均可輕鬆掌握。（記者楊國文攝）

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