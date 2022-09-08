防秋節連假「報復性酒攤」後上路 台中警加大取締酒駕力道

因應中秋節連假，台中市警局即起加大取締酒駕力道。（圖由警方提供）

2022/09/08 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕根據台中市警局統計，今年1至8月取締酒後駕車6268件，與去年同期相較雖在取締件數增加1千多件，但因酒駕肇事導致傷亡人數也因此下降，尤其是中秋節連續假期將屆，為避免「報復性酒攤」現象衍生酒後駕車情形，市警局也將自即日起加大並強化抓酒駕力道，提醒並呼籲民眾千萬勿酒駕，以免害人害己。

市警局交通大隊指出，今年1至8月取締酒後駕車6268件，移送法辦3144件，與去年同期相較，取締酒後駕車5080件，增加1188件（+23.4%）；移送法辦2841件，增加303件（+9.6%），在酒駕肇事死傷人數方面，今年1至8月酒駕肇事共造成79人死傷，較110年及109年同期平均減少33人，從取締酒駕量能增加，死傷人數大幅下降來看，中警執行取締酒駕、宣導及相關勤務規劃，對於交通事故防制已有成效。

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交大大隊長徐坤隆表示，尤其適逢中秋節連續假期將屆，為避免「報復性酒攤」現象衍生酒後駕車情形，市警局除加強規劃取締酒駕專案勤務執行外，並已製作6000張「酒後代駕，安全回家」文宣卡片，提供本市9家代駕服務業者聯絡方式，並載明「最新酒駕罰則修正重點」，亦可下載各式叫車app，切勿冒險酒駕。

另提醒民眾宿醉上路，儼然成為新型態的酒後駕車問題，徐坤隆也特別提醒，酒精代謝的速度因人而異，仍不建議再行駕車，如自覺身體狀況不好，請駕駛人盡量休息，避免在不知不覺中，成為酒駕肇事者。

市警局長蔡蒼柏表示，酒後駕車是馬路上不定時炸彈，影響民眾生命財產危害甚鉅，尤其適逢中秋佳期，歡愉聚會容易讓民眾忽略酒後駕車的危險性，提醒民眾法律無假期，於飲酒或食用含酒精成分菜餚後，應落實「指定駕駛」及「代客駕車」等方式回家，切勿抱持僥倖心態以身試法，才能度過一個平安快樂的中秋假期。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

因應中秋節連假，台中市警局即起加大取締酒駕力道。（圖由警方提供）

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