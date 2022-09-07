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    中秋連假酒駕風險增 高市警動員17分局、8日起連4天取締

    中秋連假酒駕風險升高，高市警動員17個分局，8日起連4天取締酒駕。（資料照）

    中秋連假酒駕風險升高，高市警動員17個分局，8日起連4天取締酒駕。（資料照）

    2022/09/07 13:26

    〔記者黃良傑／高雄報導〕中秋節連假9至11日共3天假期，親友烤肉聚餐，伴隨酒駕風險提升，高市警局決定自8日起，連續4天執行取締酒駕大執法，動員17個分局同步執行，主要鎖定轄內夜店、KTV、餐廳等場所，以及容易發生酒駕肇事路段，規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，展現警察維護治安平穩的決心。

    有鑑於中秋連續假期將屆，高市警方為確保民眾能平安過節，明（8）日啟動「中秋連假防制酒駕專案」，在兼顧防疫要求的同時，提升取締酒後駕車強度，連續4天針對酒後駕車及危險駕駛行為執行取締及防制任務，並規劃、加強交通疏導，維持連假的交通順暢。

    交通大隊指出，統計今年較去年酒駕拒測人數增加，研判主因有不少民眾誤認拒測不須負刑責及高額行政罰鍰，警方強調，拒絕酒測並非萬靈丹，酒後不開車才是王道，拒測仍會列入酒駕紀錄中，一旦累犯，將按前次罰鍰加罰18萬元，10年內第二次違反酒駕規定者，主管機關將公布其姓名、照片及違法事。

    高市警方動員17個分局，規劃轄區「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，以4至6人組成線上機動攔查警組，來回梭巡並針對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締，以靈活調度警力、提高攔查率，除增加執法嚇阻性外，針對意圖逃逸及規避路檢之汽、機車，即時發動攔檢強化執法效能。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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