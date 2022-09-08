「骯髒」動物貿易轉手抬價 李天怡夫婦起訴、南非台裔議員通緝

李天怡（中）。（資料照）

2022/09/08 10:09

〔記者錢利忠／台北報導〕前三立「消失的國界」節目主持人李天怡，任內受前年入主台南「頑皮世界」野生動物園的三立總經理張榮華委託，以其國際人脈牽線買長頸鹿等非洲野生動物，卻涉嫌與丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達及曾任南非約翰尼斯堡公安局長的台裔律師議員孫耀亨合謀，抬高動物報價，台北地檢署今依背信罪起訴李天怡夫婦及李吳達等3人，孫耀亨則被發布通緝。

檢方調查，李天怡夫婦涉嫌利用頑皮世界難辨別動物售價，以及急於進口非洲野生動物的機會，趁機從中抬價謀取私利，不法獲利約25萬美元（約700多萬元台幣），李吳達則獲利27萬美元。

請繼續往下閱讀...

頑皮世界檢視合交易合約後，驚覺李天怡提交的長頸鹿等動物品種與實際計畫輸入不符，甚至比當地報價高出許多，因而對李天怡等人提出背信告訴，檢調於今年2月發動搜索，全案因此曝光。

檢調查出，時任三立總經理的張榮華前年入主台南「頑皮世界」野生動物園，張榮華準備打造非洲草原動物區來吸引遊客，指示時任三立新聞部資深副總並身兼頑皮世界董事的高明慧，負責進口非洲野生動物，高委託曾主持「消失的國界」節目而累積豐厚國際人脈的李天怡牽線，李天怡夫婦找上澳洲台商李吳達，李吳達再轉而詢問南非當地議員孫耀亨。

孫耀亨回覆指他可以直接與當地動物商接洽，李天怡獲報後，前年5月回覆高明慧已找到廠商，李天怡因此受託成為頑皮世界與動物廠商之間的專門聯絡窗口，卻涉嫌倚仗自己擔任聯絡窗口的機會，獨占廠商報價資訊，趁機夥同郭人杰、李吳達與孫耀亨私下合作，自行以動物廠商名義，將原始報價抬高5至6倍的價格，以回報給高明慧。

前年5月15日，孫耀亨向非洲動物商初步詢價後，提供「南非野生動物報價」電子檔給李吳達，包括長頸鹿每隻1萬美元、斑馬每隻3000美元等動物報價，李吳達向孫耀亨表示，報價應外加3倍作為賣價，才足夠提供給李天怡、郭人杰夫婦分享利潤；孫耀亨雖回覆指外加3倍價格似乎過高，但仍尊重李吳達對於報價的決定。

當天，李吳達將報價電子檔傳LINE給李天怡，李天怡得知非洲端取得動物的成本後，未與李吳達討論，即於前年5月23日製作「非洲動物清單」電子檔，以原始報價的5至6倍高價，自行以動物廠商的名義報價給高明慧；其中，長頸鹿售價被抬高至每隻約為6萬美元（約台幣180萬元）、斑馬每隻1萬6000多美元（約台幣50萬元）。

之後，同年5月25日，孫耀亨另從非洲端的其他動物商取得較低的報價，便將最新報價以「採購流程」電子檔傳送給李吳達，其中長頸鹿每隻3500美元、斑馬每隻1500美元，李吳達轉告給李天怡之後，李天怡便與丈夫私下討論，決定不更改原先提供給頑皮世界的高額報價，李天怡夫婦則從中賺取暴利。

李天怡的丈夫郭人杰。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法