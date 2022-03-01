助李天怡輸出非洲野生動物 南非華裔議員孫耀亨列「他字案」被告

李天怡牽線買「網紋長頸鹿」等非洲野生動物，事後卻爆出抬價爭議。（資料照）

2022/03/01 11:17

〔記者錢利忠／台北報導〕前三立「消失的國界」節目主持人李天怡，受前年入主台南「頑皮世界」野生動物園的三立總經理張榮華委託，牽線買「網紋長頸鹿」等非洲野生動物，事後卻爆出抬價爭議；據了解，頑皮世界發現李天怡等人委託曾任南非約翰尼斯堡公安局長的台裔律師議員孫耀亨，協助其引進動物，一併對孫提告，孫因此被列背信罪「他字案」共同被告。

檢調獲報，張榮華起初透過身兼頑皮世界董事的三立副總高明慧找上李天怡，希望曾主持「消失的國界」的李天怡，能利用其累積的國際人脈幫忙牽線，協助頑皮世界引進「網紋長頸鹿」等非洲野生動物，李天怡則引薦由丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達等人成立的亞太印象公司，處理輸入瀕危等級的「網紋長頸鹿」等非洲野生動物的相關流程。

請繼續往下閱讀...

後來引進計畫因受動保團體質疑而告吹，頑皮世界回頭檢視交易合約，驚覺亞太印象提交的長頸鹿等動物品種，與實際計畫輸入的不符，且報價表面上看似遠低於過去園方自美國輸入的價格，但實際上卻比非洲史瓦帝尼當地報價還高出許多，依檢調估算遭拉抬的金額約25萬美元（約新台幣700萬元）。

檢調查出，亞太印象的報價遠低於美國的主因，即是其計畫輸入的野生動物，來自掌管非洲史瓦帝尼野生動物買賣的私人野生動物公園「Big Game Parks」，而該賣家過去曾因支持象牙、犀牛角買賣，飽受國際動保組織批評，預定輸入來台的長頸鹿，是該公園從鄰近國家引進無瀕危的「安哥拉長頸鹿」、「南非長頸鹿」，報價遠低於瀕危等級的「網紋長頸鹿」。

由於李天怡、郭人杰夫婦及李吳達等人成立的亞太印象公司，在南非委託曾任非洲台灣商會聯合總會榮譽總會長的孫耀亨，協助處理野生動物輸出事宜，孫耀亨因而也被列為他字案被告，不過檢調目前暫無約談孫耀亨的計畫。全案目前共有4名被告，先前已分別獲台北地檢署諭令50萬、40萬及30萬元交保的李天怡、郭人杰、李吳達等3名被告，因犯罪事證較為明確，經檢方強制處分後將轉列「偵字案」被告。

曾任南非約翰尼斯堡公安局長的華裔律師議員孫耀亨，因受委託協助李天怡等人的亞太印象公司，輸出非洲野生動物，因此被檢方列為背信罪「他字案」共同被告。（圖取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法