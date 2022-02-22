頑皮世界養死4隻長頸鹿 想再進18隻遭反對

頑皮世界小檔案

2022/02/22 05:30

頑皮世界購入計畫告吹 意外發現李天怡抬高報價案外案

〔記者楊金城／台南報導〕三立總經理張榮華入主頑皮世界野生動物園後，決定從非洲購入十八隻長頸鹿到園區，去年遭動保團體反對，並指頑皮世界飼養長頸鹿十年來死了四隻，輸入計畫在外界關注下告吹，頑皮世界檢視當初交易文件，意外發現時任三立「消失的國界」節目主持人李天怡等人，疑似涉嫌從中抬高野生動物報價的案外案。

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長頸鹿是許多親子最喜歡的明星動物，頑皮世界野生動物園申請從非洲進口十八隻長頸鹿及羚羊等野生動物，去年六月二十一日遭動保團體公開反對。

動保團體指出，頑皮世界飼養長頸鹿十年來死了四隻，要求園方改善動物飼養管理環境，反對政府核准進口。

據了解，頑皮世界一隻長頸鹿「宵順」，二○一八年九月因嘔吐導致窒息，在遊客面前倒地暴斃，二○一九年七月園方再自美國購入一對長頸鹿「皮皮」和「妮妮」，一隻長頸鹿就要花費大約一千萬元。

不料，公長頸鹿「皮皮」前年又暴斃，當時頑皮世界解釋，「皮皮」突然倒地，經搶救無效。為查明死因進行解剖，發現「皮皮」心臟瓣膜先天異常，研判是寒流引發心臟衰竭，目前園區僅剩一隻母長頸鹿「妮妮」。

頑皮世界︰動保團體指正 將檢討改進

頑皮世界經營團隊前年易主後，因此決定一次從非洲購入十八隻長頸鹿到園區。頑皮世界指出，對動保團體等各方的指正，園方虛心檢討，將加快改進園區環境的腳步。

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