涉A老闆張榮華700萬// 三立李天怡夫婦 背信罪約談

三立「消失的國界」主持人李天怡涉嫌抬高動物報價，A了三立總經理張榮華入主的頑皮世界動物園約700萬，北檢依背信罪被告身分約談。（三立提供）

2022/02/22 05:30

〔記者錢利忠、李紹綾／台北報導〕三立總經理張榮華前年入主頑皮世界野生動物園，頑皮世界想藉時任三立「消失的國界」節目主持人李天怡的國際人脈，委託協助輸入「網紋長頸鹿」等瀕危等級的非洲野生動物，李等人卻涉嫌抬高動物報價，不法所得約二十五萬美元（約七百萬台幣），最終沒有輸入成功；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索李天怡、李夫郭人杰、澳洲台商李吳達等三人住居處，依背信罪被告身分約談三人。

張入主頑皮世界 託輸入瀕危動物

檢調調查，張榮華入主後，頑皮世界原計畫斥資一．八億元，從我國友邦非洲史瓦帝尼進口犀牛、長頸鹿等十八隻野生動物，找上李天怡協助與國外聯繫，李天怡即與丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達等人成立亞太印象公司，負責輸入事宜，相關款項則匯入亞太印象及郭的旗下帳戶。

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由於頑皮世界過去十幾年來，有四隻長頸鹿死亡，引進計畫消息曝光後，動保團體即質疑主管機關林務局未依CITES「瀕危野生動植物國際貿易公約」規範，要求輸出國史瓦帝尼提供「無危害證明」 與「合法來源證明」等文件，即打算核發許可，擔心助長非法獵捕及貿易。

頑皮世界檢視文件 發現報價不實

輸入計畫在外界高度關注下告吹，頑皮世界檢視當初交易文件，發現李天怡等人疑似涉嫌從中抬高野生動物報價，價差則回流至李等人，檢調接獲提告後此案曝光。位於台南市學甲區的頑皮世界表示，進入司法程序，不便透露任何訊息。

李天怡二○二○年接下三立新聞部總編輯職位，據悉她在年前已離職，但仍繼續主持《消失的國界》。對此，三立電視台回應：「李天怡日前已經自行請辭，本案進入司法階段後已暫停李天怡所有主持工作，《消失的國界》節目則由李文儀暫時接棒主持。」

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