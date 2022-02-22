牽線進口動物涉抬價賺700萬 「辣媽主播」李天怡送辦

三立電視台主持人李天怡受託進口動物涉嫌抬高報價，檢調21日約談，午夜移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

2022/02/22 00:39

首次上稿 2/21 22:37

更新時間 2/22 00:39

〔記者錢利忠／台北報導〕三立總經理張榮華前年入主「頑皮世界野生動物園」後，看上時任三立「消失的國界」節目主持人李天怡，因主持節目而有國際人脈，委託李天怡幫忙輸入18隻長頸鹿、犀牛等非洲野生動物，李天怡卻涉嫌與丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達私設公司，拉抬報價獲利25萬美元（約700萬台幣），台北地檢署今（21日）指揮調查局台北市調查處5路搜索及約談李天怡等3人，今（22日）凌晨12點多，已依刑法背信罪被告身分將3人移送北檢漏夜偵訊。

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檢調獲報，頑皮世界當初找上有「辣媽主播」稱號的李天怡、郭人杰夫婦，協助找尋國際人脈，計畫從我國友邦史瓦帝尼進口犀牛、長頸鹿、羚羊及斑馬等18隻非洲野生動物，李天怡等人即成立亞太印象公司處理輸入事宜，爭議款項則流入亞太印象及郭人杰等旗下帳戶。

檢調調查，李天怡等人涉嫌於2020年至2021年間，涉嫌違背頑皮世界的受託任務，抬高長頸鹿、犀牛等18隻野生動物的輸入報價，從中獲取不法所得初估約25萬美元，最後在動保團體的抗議下，沒有輸入成功。頑皮世界事後檢視與亞太印象之間的報價合約，發現野生動物的報價遭拉抬，因此對李天怡等人提告背信。

頑皮世界表示：「全案進入司法程序，基於偵查不公開，不方便透露任何訊息。」三立電視則回應：「李天怡日前已經自行請辭，本案進入司法階段後，已暫停李天怡所有主持工作。」

位於台南市學甲區的頑皮世界野生動物園是亞洲首座由私人創建的動物園，經營迄今已邁入26年，園內有來自五大洲的野生動物，現飼養200多種野生動物，並有可愛動物、非洲動物、海洋世界、兩棲爬蟲館、浣熊館、世界老鼠館、仙人掌公園、鳳凰館等分區。

時任三立新聞節目主持人李天怡等3人涉嫌抬高野生動物報價，被檢調搜索約談。（資料照，記者陳奕全攝）

三立電視台主持人李天怡受託進口動物涉嫌抬高報價，檢調21日約談李天怡、李的丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達等3人，午夜移送北檢複訊。圖為郭人杰步入北檢。（記者羅沛德攝）

澳洲台商李吳達與三立電視台主持人李天怡涉嫌抬高進口動物報價，檢調21日約談，午夜移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

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