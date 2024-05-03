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貴婦奈奈男友名醫父黃立雄夫婦 已返台在市調處接受詢問

貴婦奈奈男友名醫父黃立雄已返台，目前在台北市市調處接受詢問。（資料照）

貴婦奈奈男友名醫父黃立雄已返台，目前在台北市市調處接受詢問。（資料照）

2024/05/03 07:51

〔記者王定傳／台北報導〕調查局、移民署與加拿大邊境服務局（Canada Border Services Agency, CBSA）、駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處共同合作協緝，於5月2日，自加國遣返外逃通緝犯網紅貴婦奈奈男友黃博健的父母黃立雄、黃林麗真返台，並於今天（3日）清晨由調查局人員接押歸案；目前2人在台北市調查處接受詢問中，稍晚將黃立雄解送台北地檢署、黃林麗真送士林地檢署歸案。

檢調調查，2018年間，杏立博全醫美診所登記負責人黃立雄，涉夥同杏立博全醫美診所實際負責人黃博健及杏權生技股份有限公司負責人貴婦奈奈等，以醫師及網紅部落客身分包裝行銷，致受害人數眾多，違法吸金近2億元。

2018年11月杏立博全醫美診所突然歇業，多名被害人發現資金要不回來，紛紛提告詐欺；檢調介入後發現，貴婦奈奈與黃博健已於在2018年11月30日飛往美國舊金山，黃立雄更早於同年月13日飛往加拿大，檢方2019年間對貴婦奈奈等被告發布通緝，時效25年，至2043年止；黃立雄妻子黃林麗真，雖未涉入吸金案，不過她另案在士林地檢署挨告詐欺，已被通緝。

經調查局駐加拿大法務秘書持續追緝，並由駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處及移民署移民秘書多方協調聯繫，與加國CBSA合作，於5月2日由CBSA官員自加拿大多倫多隨機戒護黃立雄夫婦返台歸案，班機於今日清晨抵達桃園國際機場，由台北市調處接手後，預計將黃立雄解送北檢、黃林麗真送士檢歸案。

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