「骯髒」動物貿易轉手抬價 李天怡：報價老公主導

台商李吳達。（記者羅沛德攝）

2022/02/23 05:30

李天怡50萬、夫40萬、台商30萬交保

〔記者錢利忠／台北報導〕前三立「消失的國界」節目主持人李天怡，任內受前年入主台南「頑皮世界」野生動物園的三立總經理張榮華委託，以其國際人脈牽線買「網紋長頸鹿」等非洲野生動物，頑皮世界檢視合交易合約，驚覺提交的長頸鹿等動物品種，與實際計畫輸入的不符，甚至比當地報價還高出許多；檢調查出李涉嫌與丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達合謀，抬高動物報價賺取約七百萬元私利；台北地檢署昨訊後依刑法背信罪，諭令李天怡、郭人杰、李吳達各以五十萬、四十萬、卅萬元交保。

檢調調查，張榮華起初透過身兼頑皮世界董事的三立副總高明慧找上李天怡，李天怡負責穿針引線，引薦由郭人杰、李吳達等人成立的亞太印象公司給高明慧，專責處理輸入瀕危等級的「網紋長頸鹿」等十八隻非洲野生動物的相關進口流程。

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老公與台商 稱依市場機制否認抬價

李天怡庭訊時供稱，亞太印象預定輸入的野生動物報價，是由郭人杰和李吳達主導，她不清楚報價情況；郭人杰、李吳達均否認拉抬報價，供稱報價是根據合約和市場機制，未涉背信。

檢方查出，頑皮世界在張榮華入主之前，既存的長頸鹿皆從美國輸入，每隻輸入成本高達一千萬元，張榮華入主後，計畫斥資一億八千萬元，引進長頸鹿、犀牛、斑馬、羚羊等十八隻非洲野生動物，考量亞太印象的長頸鹿報價，遠低於過去園方自美輸入的每隻一千萬元價格，遂委託亞太印象主導輸入交易。

引進計畫因動保團體質疑而告吹，頑皮世界回頭檢視交易合約，驚覺亞太印象提交的長頸鹿等動物品種，與實際計畫輸入的不符，且報價表面上看似比美方便宜，實際上卻比史瓦帝尼當地報價還高出許多，依檢調估算遭拉抬的金額約廿五萬美元（約新台幣七百萬元）。

當初計畫引進的私人動物園 有黑歷史

檢調調查，亞太印象的報價遠低於美國的主因，即是其計畫輸入的野生動物，來自掌管非洲史瓦帝尼野生動物買賣的私人野生動物公園「Big Game Parks」，而該賣家過去曾因支持象牙、犀牛角買賣，飽受國際動保組織批評，預定輸入來台的長頸鹿，是該公園從鄰近國家引進無瀕危的「安哥拉長頸鹿」、「南非長頸鹿」，報價遠低於瀕危等級的「網紋長頸鹿」。

李天怡的丈夫郭人杰。（記者羅沛德攝）

李天怡（中）與其夫郭人杰、台商李吳達涉背信，三人共一百二十萬交保。 （記者羅沛德攝）

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