壽險正妹業務員控男同事性騷擾 他辯「開玩笑」仍判賠

知名壽險公司女業務員控男同事稱「有我大嗎」等話對她性騷擾，高等法院判男子賠償3萬元確定。（記者楊國文攝）

2022/09/06 18:53

〔記者楊國文／台北報導〕人壽保險公司正妹業務員指控李姓男同事以「有我大嗎？」對她言語性騷擾，及趁她不注意之際，碰觸她身體、臀部等處進行性騷擾，提告求償；李男雖否認指控，但在公司內部調查時，坦承「開黃腔」，但只是「開玩笑」成份，高等法院認定李涉言語性騷擾犯行屬實，至於性襲臀等騷擾行為，則證據不足，判應賠償精神慰撫金3萬元確定，

小晴（化名）提告指出，和李男都是人壽保險公司業務員同事，卻遭他性騷擾。首先是2020年12月間，2人在公司停車場遇到時，當時恰巧有一輛汽車駛入，她驚呼「這輛車子好大」，李隨即回應說「說什麼好大，有我大嗎？不然走啊！給你看看」，對她言語性騷擾。

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幾天後，她在公司通訊處內走樓梯到3樓辦公室時，李男數度刻意自她背後貼近經過，甚且直接以肢體碰觸她的身體，對她性騷擾。另外，2021年1月22日用餐時，當她在座位彎腰拿取披薩，李男刻意從她背後貼近身體走過去，並趁機以不明物體碰觸她的臀部。

她說，因李數度對她性騷擾，才於2021年2月3日向公司提出性騷擾申訴，她也因此造成身心受重大創傷，時常感到焦慮、恐懼，並難以入眠，甚至只要有男性靠近她就會感到不適，而就診進行多次心理諮商，後來甚至離職，訴請李賠償60萬元。

李男否認對小晴有言語性騷擾，或者有性騷擾行為，她也未拿出證據證明所言屬實。

台北地院審理認為，人壽公司在進行內部調查時，李男曾對被指控爆出「有我大嗎？」等開黃腔一事，表示單純是說黃色笑話，屬開玩笑成份，他願意向小晴道歉，可見得李男確有對小晴進行言語性騒擾。由於李男說法屬「性暗示」，使小晴感受被冒犯，已侵犯其人格尊嚴，已構成性騷擾，因此判決李男應賠償她精神慰撫金3萬元；至於小晴指控李男另2次故意碰據其身體、臀部的性騒擾行為，因未舉證，認定不構成性騷擾。

李男不服，提起上訴，高等法院審理心定一審判決無誤，今駁回上訴確定。

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