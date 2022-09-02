聚餐玩餵食遊戲失控 國立大學生變猥褻犯

葉姓大學生玩餵食遊戲，涉猥褻女同學被高雄高分院判罪定讞。（記者鮑建信攝）

2022/09/02 23:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕某國立大學葉姓學生等多人，晚上在海產店聚餐期間，玩起餵食遊戲失控，葉涉嫌接連熊抱女生，讓她感到不舒服，被高雄高分院依違反性騷擾防治法判處拘役50天定讞，得易科罰金。

判決書指出，2019年10月20日晚上7點至10點30分，某國立大學在職專班多名同學，在高雄市鼓山區博愛路阿榮海產店聚餐，期間大家玩起餵食遊戲，葉男卻自被害人小琴（化名）後方，涉嫌以雙手接續環抱腰、腹部2次，小琴感到非常不舒服，前往高雄地檢署控告，葉被依違反性騷擾防治法起訴。

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葉男辯稱，小琴拍攝他和另名女同學親密照片，為了阻止她妨礙刪除照片，不小心有環抱舉動，用意是保護他的肖像權，主觀上沒有性騷擾的犯意。

小琴則說，當時葉發起餵食遊戲，指名她用嘴巴餵他吃飯，有些同學幫忙擋，用嘴對嘴方式餵葉吃東西，因有同學搶她手機，想把照片刪掉，她去追時突遭葉強行環抱，不僅雙手碰觸腰部，更以全身貼住後背，她當場表明不高興，並叫他不要抓著她，掙脫後要去追手機，瞬間葉又強行擁抱，讓她感到不舒服。

高雄地院據小琴指證，及在場同學說法，認為葉突如其來的舉動，主觀上具有性騷擾之意圖，判處葉拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日，但他不服上訴，高雄高分院維持原審判決。

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