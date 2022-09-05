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    高雄男「想收藏美女」 徒步4小時割走白喬茵、柯志恩、鄭侑青廣告人像

    白喬茵的公車亭廣告人像被「割走」，陳男聲稱「想收藏美女」。（取自白喬茵臉書粉專）

    白喬茵的公車亭廣告人像被「割走」，陳男聲稱「想收藏美女」。（取自白喬茵臉書粉專）

    2022/09/05 16:38

    〔記者洪定宏／高雄報導〕42歲陳姓男子在凌晨徒步約4小時，先後割走國民黨高雄市議員參選人白喬茵、國民黨高雄市長參選人柯志恩、時代力量高雄市議員參選人鄭侑青的公車亭廣告人像，他保存良好，聲稱「想收藏美女」，警方依毀損罪嫌函送法辦。

    警方指出，9月1日凌晨2點多，白喬茵設置在左營區蓮潭會館附近的公車亭廣告，整面人像被「割走」，獲報後調閱監視器畫面，發現陳男形跡可疑，更赫見他徒步前往，然後轉往左營大路，繼續割走柯志恩與鄭侑青的公車亭廣告人像，然後走回鼓山區住處。

    警方發現，陳男當天凌晨從鼓山區住處出發，行經蓮池會館，轉往左營大路，再回到住處，總計花費約4個小時，報請檢察官偵辦後，9月3日前往陳男住處搜查，發現白喬茵、柯志恩及鄭侑青的廣告人像保存完好，陳男坦承不諱，聲稱「想收藏美女」。

    雖然白喬茵聲稱不提告，柯志恩及鄭侑青也沒有報案，但警方仍依毀損罪嫌，將陳男函送法辦。

    白喬茵則順勢在臉書粉專公告，將發行「切割版」海報，讓選民帶回家裁剪，限量100張。鄭侑青也在臉書粉專聲稱「不會想特別提告」，但每面廣告價值3000多元。

    鄭侑青的公車亭廣告人像被「割走」。（取自鄭侑青臉書粉專）

    鄭侑青的公車亭廣告人像被「割走」。（取自鄭侑青臉書粉專）

    鄭侑青的公車亭廣告。（取自鄭侑青臉書粉專）

    鄭侑青的公車亭廣告。（取自鄭侑青臉書粉專）

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