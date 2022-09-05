送別2殉職勇警 遺屬哀泣、同袍祈庇佑民權所平安

兩殉職警察凃明誠、曹瑞傑的遺屬悲泣送別兩警遺體靈柩。（記者王俊忠攝）

2022/09/05 13:18

〔記者王俊忠、王姝琇／台南報導〕台南市警局第二分局民權派出所殉職警員凃明誠及曹瑞傑兩人告別式，今天上午在市立殯葬所景行廳隆重舉行，兩警遺屬悲痛哀傷，在送靈時，凃員胞姊不斷哭喊「明誠、你要跟上，我們在你身邊」，令人聞之鼻酸；案發最早發現遇襲兩警的民權所同僚陳俊安也到場送別，他希望凃、曹兩人能好好安心地走並庇佑民權所同仁日後工作都能平安順利。

南市警局長方仰寧哽咽地說，今天能以光榮、隆重的儀典來送別台南兩位殉職勇警、烈士，他內心實在難過、不捨，對社會各界、警界同袍都能來送他們最後一程表達感謝。在第1階段的榮典，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等都與會致哀，給兩殉職警最大的光榮及給家屬最大的安慰，希望大家能永遠記得這兩位勇警，因為他們是最優秀的好警察。

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南市二分局民權派出所長郭若萱代表追悼表示，民國75年次的凃明誠，台南關廟區人，在家排行老三、有2位姊姊與1位弟弟，凃個性隨和、熱心，事親至孝，警專23期畢業後先到新北市警局服務，2016年10月調任南市警二分局服務迄今，從警15年餘，平日熱心助人、常助走失長輩返家，勤餘進修日文、服務日籍旅客，以所為家，工作服務績優，生平記功26次、嘉獎556次，獲1枚警察獎章，是同仁眼中的好學長。

民國83年次的曹瑞傑，台南歸仁區人，是家中次子，上有1胞兄，從小由祖父母撫養長大，養成他堅忍不拔精神，警專32期畢業後也先到北市警局服務，2021年1月調任南市警二分局迄今，從警6年餘，多次攔阻詐騙、為民服務不遺餘力，與同仁並肩作戰辦案，記功7次、嘉獎362次。凃、曹兩員都是國家棟樑，此次為抓偷車賊遇襲傷重不治殉職，是國家社稷的損失，大家悲痛之餘，其英勇精神都長駐眾人心中。

員警列隊敬禮送別兩位殉職勇警的靈柩。（記者王俊忠攝）

官警列隊敬禮送別兩位殉職勇警。（記者王俊忠攝）

員警列隊敬禮送別兩位殉職勇警的靈柩車輛。（記者王俊忠攝）

最早發現兩位遇襲殉職員警的南市二分局民權派出所警員陳俊安（前左2）也到場致哀送別並希望兩殉職同仁庇佑民權所同仁工作平安順利。（記者王俊忠攝）

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