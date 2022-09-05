為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    褒揚兩殉職勇警 蔡英文：速修警械條例、檢討外役監

    總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等政府高層到兩殉職勇警告別式場致哀。（記者王俊忠攝）

    總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等政府高層到兩殉職勇警告別式場致哀。（記者王俊忠攝）

    2022/09/05 10:26

    〔記者王俊忠、王姝琇／台南報導〕台南市警局第二分局殉職警員凃明誠及曹瑞傑兩人告別式，今天上午在南市立殯葬所景行廳隆重舉行，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲等政府高層都到場致哀。蔡英文頒發褒揚令給兩警家屬並宣示加速修法通過警械使用條例、通盤檢討外役監相關規定，列入優先法案。

    今天上午9點許，蘇貞昌與蔡英文相繼抵達兩殉職警員告別式場，蔡英文首先頒發褒揚令給兩警家屬代表接受，她表示，兩警即使身受重傷仍奮勇對抗歹徒，讓她動容與不捨，痛失兩名優秀員警，這是國家的損失，她與國人都用最沉重的心情來追思、哀悼。

    蔡英文簡述兩警從警歷程說，凃員從警16年是溫暖盡職的好警察、人民保母，能耐心處理民眾需求；曹員從警6年，為了孝順阿公阿嬤、請調回台南服務，生涯記了369次功獎，是辦案積極用心的好警察。

    對於兩警抗敵不幸殉職，她要求政府所屬單位修改員警執法制度、教育訓練與執勤裝備，讓員警能在必要時安心使用警械，維護執法尊嚴與人身安全。對於警械使用條例，在立法院新會期開議後，透過朝野協商，儘快修法通過；另也要通盤檢討外役監相關規定，強化社會安全網。

    蔡英文並說已指示內政部有關單位從優撫卹兩警、照顧其遺屬生活，最後，她告訴凃、曹兩警任務已經結束了，「我們以你們為榮」。

    在蔡英文頒發褒揚令後，蘇貞昌與黃偉哲等人依序頒發行政院楷模獎章、台南卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典。上午9點40分起由各機關團體進行治喪公祭；10點30分之後開放到場人士來捻香悼念。

    總統蔡英文頒發褒揚令給殉職警凃明誠家屬。（南市警局提供）

    總統蔡英文頒發褒揚令給殉職警凃明誠家屬。（南市警局提供）

    總統蔡英文頒發褒揚令給殉職警曹瑞傑家屬。（南市警局提供）

    總統蔡英文頒發褒揚令給殉職警曹瑞傑家屬。（南市警局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南2殉職勇警9/5榮典告別 宗教團體關懷撫慰家屬
    2022/09/04 17:37

    台南2殉職勇警9/5榮典告別 宗教團體關懷撫慰家屬
    法操》什麼是外役監？所有受刑人都能去嗎？
    2022/09/04 13:58

    法操》什麼是外役監？所有受刑人都能去嗎？

    台北綠金矽谷 跟著國泰前瞻北士科
    玄！城隍大駕夜巡突衝派出所 為台南2殉職警「做主」
    2022/09/04 06:31

    玄！城隍大駕夜巡突衝派出所 為台南2殉職警「做主」
    殉職警凃明誠、曹瑞傑告別式9/5舉行 國旗覆棺並追晉巡官
    2022/09/03 17:29

    殉職警凃明誠、曹瑞傑告別式9/5舉行 國旗覆棺並追晉巡官

    擁抱八期公園水岸風景 「坤悅君睿」璀璨登場
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播