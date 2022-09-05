褒揚兩殉職勇警 蔡英文：速修警械條例、檢討外役監
2022/09/05 10:26
〔記者王俊忠、王姝琇／台南報導〕台南市警局第二分局殉職警員凃明誠及曹瑞傑兩人告別式，今天上午在南市立殯葬所景行廳隆重舉行，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲等政府高層都到場致哀。蔡英文頒發褒揚令給兩警家屬並宣示加速修法通過警械使用條例、通盤檢討外役監相關規定，列入優先法案。
今天上午9點許，蘇貞昌與蔡英文相繼抵達兩殉職警員告別式場，蔡英文首先頒發褒揚令給兩警家屬代表接受，她表示，兩警即使身受重傷仍奮勇對抗歹徒，讓她動容與不捨，痛失兩名優秀員警，這是國家的損失，她與國人都用最沉重的心情來追思、哀悼。
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蔡英文簡述兩警從警歷程說，凃員從警16年是溫暖盡職的好警察、人民保母，能耐心處理民眾需求；曹員從警6年，為了孝順阿公阿嬤、請調回台南服務，生涯記了369次功獎，是辦案積極用心的好警察。
對於兩警抗敵不幸殉職，她要求政府所屬單位修改員警執法制度、教育訓練與執勤裝備，讓員警能在必要時安心使用警械，維護執法尊嚴與人身安全。對於警械使用條例，在立法院新會期開議後，透過朝野協商，儘快修法通過；另也要通盤檢討外役監相關規定，強化社會安全網。
蔡英文並說已指示內政部有關單位從優撫卹兩警、照顧其遺屬生活，最後，她告訴凃、曹兩警任務已經結束了，「我們以你們為榮」。
在蔡英文頒發褒揚令後，蘇貞昌與黃偉哲等人依序頒發行政院楷模獎章、台南卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典。上午9點40分起由各機關團體進行治喪公祭；10點30分之後開放到場人士來捻香悼念。