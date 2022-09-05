褒揚兩殉職勇警 蔡英文：速修警械條例、檢討外役監

總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等政府高層到兩殉職勇警告別式場致哀。（記者王俊忠攝）

2022/09/05 10:26

〔記者王俊忠、王姝琇／台南報導〕台南市警局第二分局殉職警員凃明誠及曹瑞傑兩人告別式，今天上午在南市立殯葬所景行廳隆重舉行，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲等政府高層都到場致哀。蔡英文頒發褒揚令給兩警家屬並宣示加速修法通過警械使用條例、通盤檢討外役監相關規定，列入優先法案。

今天上午9點許，蘇貞昌與蔡英文相繼抵達兩殉職警員告別式場，蔡英文首先頒發褒揚令給兩警家屬代表接受，她表示，兩警即使身受重傷仍奮勇對抗歹徒，讓她動容與不捨，痛失兩名優秀員警，這是國家的損失，她與國人都用最沉重的心情來追思、哀悼。

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蔡英文簡述兩警從警歷程說，凃員從警16年是溫暖盡職的好警察、人民保母，能耐心處理民眾需求；曹員從警6年，為了孝順阿公阿嬤、請調回台南服務，生涯記了369次功獎，是辦案積極用心的好警察。

對於兩警抗敵不幸殉職，她要求政府所屬單位修改員警執法制度、教育訓練與執勤裝備，讓員警能在必要時安心使用警械，維護執法尊嚴與人身安全。對於警械使用條例，在立法院新會期開議後，透過朝野協商，儘快修法通過；另也要通盤檢討外役監相關規定，強化社會安全網。

蔡英文並說已指示內政部有關單位從優撫卹兩警、照顧其遺屬生活，最後，她告訴凃、曹兩警任務已經結束了，「我們以你們為榮」。

在蔡英文頒發褒揚令後，蘇貞昌與黃偉哲等人依序頒發行政院楷模獎章、台南卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典。上午9點40分起由各機關團體進行治喪公祭；10點30分之後開放到場人士來捻香悼念。

總統蔡英文頒發褒揚令給殉職警凃明誠家屬。（南市警局提供）

總統蔡英文頒發褒揚令給殉職警曹瑞傑家屬。（南市警局提供）

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