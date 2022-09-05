台南殉職警告別式外 百名退警拉白布條要求速判凶嫌死刑
2022/09/05 13:02
〔記者王姝琇／台南報導〕來自各地的退休警察人員協會成員數百人，今天出席殉職警員凃明誠、曹瑞傑告別式，協會總會長耿繼文更帶領百名退警在殯儀館外人行道拉起寫著「在職被歹徒砍，退休被政府砍」的白布條表達心聲，並要求判殺警凶嫌林信吾死刑！
耿繼文表示，希望藉由此次參加公祭，表達對學弟因公殉職的不捨之外，也向政府提出建議重視警察心聲。他說，殺警判處死刑的犯人應該盡快執行，否則對死去的警察不公。此外，警察工作相當危險，但法令不周全，建議政府儘速修改警械使用條例，保障警察執法安全。期盼政府說要做警察的後盾，不只是說說而已。
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耿繼文也提及，前行政院長郝伯村任職時全力支持警察，逮捕十大槍擊要犯，偵破侵入民宅強盜案，肅清幫派宵小，且很快就判刑甚至槍決，社會治安秩序大好，希望殺警凶嫌林信吾被判死刑，判死就要執行。而針對社會上有各種對警察有偏見的言論，政府應該要適時地出面義正嚴辭地撥亂反正。
最後耿繼文說到，退休警察都曾經在執法時遇到危險，為社會付出辛勞，如今退休年金卻被砍，希望政府比照軍人所得替代率，還給退警被砍退休金。