台南殉職警告別式外 百名退警拉白布條要求速判凶嫌死刑

來自各地的退休警察人員協會代表，今天出席台南殉職警員凃明誠、曹瑞傑的告別式。（記者王姝琇攝）

2022/09/05 13:02

〔記者王姝琇／台南報導〕來自各地的退休警察人員協會成員數百人，今天出席殉職警員凃明誠、曹瑞傑告別式，協會總會長耿繼文更帶領百名退警在殯儀館外人行道拉起寫著「在職被歹徒砍，退休被政府砍」的白布條表達心聲，並要求判殺警凶嫌林信吾死刑！

耿繼文表示，希望藉由此次參加公祭，表達對學弟因公殉職的不捨之外，也向政府提出建議重視警察心聲。他說，殺警判處死刑的犯人應該盡快執行，否則對死去的警察不公。此外，警察工作相當危險，但法令不周全，建議政府儘速修改警械使用條例，保障警察執法安全。期盼政府說要做警察的後盾，不只是說說而已。

請繼續往下閱讀...

耿繼文也提及，前行政院長郝伯村任職時全力支持警察，逮捕十大槍擊要犯，偵破侵入民宅強盜案，肅清幫派宵小，且很快就判刑甚至槍決，社會治安秩序大好，希望殺警凶嫌林信吾被判死刑，判死就要執行。而針對社會上有各種對警察有偏見的言論，政府應該要適時地出面義正嚴辭地撥亂反正。

最後耿繼文說到，退休警察都曾經在執法時遇到危險，為社會付出辛勞，如今退休年金卻被砍，希望政府比照軍人所得替代率，還給退警被砍退休金。

中華民國退休警察人員協會成員今天在殯儀館外人行道拉起白布條表達心聲，引起過路民眾的關注。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法