陰間執法首到陽間執法機構辦事／城隍爺衝警所 為殉職雙警申冤

小檔案 縣城隍廟

2022/09/05 05:30

二分局督察組長喊話任務完成 請出兩人

〔記者王姝琇、王俊忠／台南報導〕台南市警第二分局民權派出所員警凃明誠與曹瑞傑因公殉職，今天舉行公祭，巧的是，台南市全台首邑縣城隍廟前晚進行夜巡儀式，城隍大駕（城隍爺神轎）隊伍途經兩員所屬的派出所時，大駕突然無預警衝向所內，城隍爺下達指示，要將兩人魂魄引回城隍廟安置，並允諾為其申冤。經二分局督察組長江彥勳喊話「任務已完成」，成功將兩人請出，其魂魄並隨大駕返回城隍廟。對此，兩員家屬均認為待公祭結束後，一切都將圓滿，其餘不願多做回應。

縣城隍廟大駕夜巡的隊伍，前晚八點直衝民權派出所，並指示隨行人員置桌案，在派出所門口觀大駕下指示，經南市警二分局督察組長江彥勳向凃、曹二人喊話稱，「任務已完成，裝備也都已找回；這就隨城隍大駕回城隍廟，城隍爺會為你們做主！」前兩次未果，第三次頭籤（抬大駕的人）才成功將兩人請出；由江彥勳持香隨大駕返回廟裡，安置兩人魂魄。

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廟方︰城隍爺做主帶回魂魄安置廟內

廟方轉述大駕指示，日前放告升堂時他們並未到城隍廟申冤，城隍爺遂做主將兩人帶回安置於廟內，並允諾為其申冤。廟方表示，雖然殺害二警的凶嫌已逮捕歸案看似無冤情，但以宗教角度來看，申冤也包含度化當事人的「不甘心」、化解心結或了卻心願，才得以圓滿往下一個階段去；看著兩人仍舊在派出所內「值勤」的執著，城隍爺秉著慈悲之心主動出手，盼能度化他們。同時指示，派出所前民眾送來的花束全數撤除，不要讓兩人眷戀，相關同仁們逢初一、十五可以到廟裡上香。

這是陰間執法單位首次直衝陽間執法機構設桌案觀大駕，也是大駕夜巡儀式舉辦五十多年來首度中斷，半途就返回廟裡「處理事情」，廟方強調，針對此事不會再舉辦任何儀式，一切都交由城隍爺透過「無形法庭」處理。

民權派出所長郭若萱表示，江彥勳督察組長有轉達城隍爺的指示，讓同仁們可依自身宗教信仰，選擇自行到廟裡參拜，對於引魂等相關過程，基於尊重各方信仰不予評論。南市警局長方仰寧昨也低調現身縣城隍廟上香致意；南鯤鯓代天府等宗教界為能讓兩名殉職警英靈安息，三日也圓滿完成滿七法會。

總統將頒褒揚令、追晉巡官職務覆蓋國旗

告別式今天上午在台南市殯葬管理所景行廳舉行，家祭後頒發褒揚令、追晉巡官職務覆蓋國旗及警旗等榮典，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌都將到場，由家屬代表受贈。

台南全台首邑縣城隍廟前晚進行夜巡儀式， 城隍大駕首度在派出所前下指示，經二分局 督察組長喊話任務完成，請出殉職雙警魂魄 回城隍廟安置。 （記者王姝琇攝）

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