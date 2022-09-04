拿假槍抵藥頭後腦 台中直播主夥友假買毒真強盜

2嫌一審依強盜罪分判7年6月、7年2月徒刑，二審時認沒有減刑餘地，駁回2人上訴，維持一審刑度。（資料照）

2022/09/04 20:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓男子是直播主，因同行競爭激烈收入不佳竟起歹念，去年夥同友人佯稱購毒，約出藥頭交易時持空氣槍抵住對方後腦，威嚇對方交付財物，藉此連同對方的車子、毒品、現金等一併搶走，2嫌一審依強盜罪分判7年6月、7年2月徒刑，二審時認沒有減刑餘地，駁回2人上訴，維持一審刑度。

判決指出，曾擔任直播主販售精品的楊男，去年7月間因缺錢向綽號「浩克」的吳姓友人提議強盜財物，吳應允加入合謀，當月18日凌晨零時許，由吳男以通訊軟體「微信t」聯繫暱稱「醫美診所」的販毒集團，佯稱欲訂購毒品咖啡包，雙方並相約在太平區國軍台中總醫院附近交易。

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吳姓藥頭根據「醫美診所」的指示，開車攜帶毒品赴約交易，楊與吳姓友人進入車內後分坐後座及副駕駛座，見藥頭拿出毒品後，楊隨即掏出預藏空氣槍抵住對方後腦，威嚇不准反抗否則揚言開槍，藉此控制行動後，由吳搜括現金7萬元、手機3支、毒咖啡包、K他命等毒品。

接著楊要求藥頭繼續開車行駛到北屯區後，命藥頭下車換吳姓友人駕駛該車一同逃逸，隨後到摩鐵朋分贓款及毒品；藥頭隔天報案，警方循線將楊男及共犯吳男逮捕到案，訊後依法送辦，全案一審認定2人涉嫌強盜罪，判楊7年6月、吳7年2月徒刑。

2嫌都上訴二審，楊以收入欠佳且要扶養妻兒，吳也以因缺錢才鋌而走險，有情堪憫恕之處，請求減輕刑度，但二審認定一審沒有違誤，二人也沒有值得同情的情節，沒有減刑的餘地，駁回二人上訴，維持一審刑度。

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