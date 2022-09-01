按摩女慘被當「人肉提款機」 男客帶出場日領15萬吃喝

彰化這間護膚店的美容師被惡男押走，淪為「人肉提款機」。（翻攝自Google earth）

2022/09/01 17:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一家知名連鎖護膚店的美容師彼此猜忌、爭客、鬥爭，其中一名獲「20年全勤」的A女，只因目睹同事A走客人的錢包，偷偷向店經理打小報告，同事不爽，勾結自己的客人張男、李男，把A女騙出去痛毆，還搶走她提款卡，張男意外發現A女戶頭有近300萬的存款，竟把她強押出去灌酒當作「人肉提款機」，每天固定提領最高限額15萬元，17天內領走255萬元，悉數拿來吃喝玩樂。

張男恐嚇A女不得報警，A女一度以為張男會還錢，但後來張男賴帳不還，還對外說A女愛上他，自己主動奉獻金錢，A女氣得上警局報案，該案經彰化地院審理，今天依強盜罪、恐嚇取財罪判處張男9年徒刑，犯罪所得234萬元沒收，李男被判處7年2月徒刑，犯罪所得5萬沒收，2名同事也被判6月徒刑。

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該案的A女是店裡的「模範勞工」，從進入這間連鎖護膚店服務20年從未請過任何假，雖然年近半百但保養有術，宛如「美魔女」，是店裡的王牌小姐，多年下來靠自己打拚賺了不少錢，光是存款就有近300萬元，但令她料想不到的是，一次偷打「同事A客人錢」的小報告，就讓她付出慘痛無比的代價。

判決書說，這間護膚店的美容師之間互有嫌隙，被告張男、李男常到店裡消費，專點洪女、蘇女服務，張男從洪女口中得知A女很愛打小報告，張男因愛慕洪女便對她說「我來處理此事」，2019年8月23日夜間，假意向A女稱「買妳的時段」一起出去吃宵夜，便夥同李男、洪女、蘇女驅車到台中市的台中公園，對A女質問「為何打同事小報告？」之後又轉往一家酒店，眾目睽睽下下「公審」A女，要求A女道歉並付和解金。

判決書指出，A女遭被告呼巴掌，臉頰、嘴唇腫脹，被逼掏出金融卡，並告知密碼，李男前去提款時，發現帳戶內有數百萬元，立即告知張男。

從此張男將A女當作「人肉提款機」，因提款卡每天限提最高額度為15萬元，便把A女載到彰化市某汽車旅館限制行動，從8月24日至9月3日，每日提領15萬元，取得180萬元現金，都到酒店、餐廳、KTV、養身會館花用。後續又從10月1日至5日再提領了75萬元，拿去南部多個觀光景點花用。A女為了索回自己的錢，一直不敢報警。

法官表示，被告等人對A女實施強盜之手段惡劣，又剝奪其人身自由，覬覦其存款，惡性重大，犯後又未與原告和解，考量其智識分別判處張男9年徒刑，犯罪所得234萬元沒收，李男被判處7年2月徒刑，犯罪所得5萬沒收，洪女、蘇女判6月徒刑。

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