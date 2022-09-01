幫朋友收款 遭電擊搶走8萬開走寶馬X3

新北市趙姓男子遭侯姓男子、鄭姓女子電擊搶走車上8萬元及開走寶馬X3休旅車，蘆洲警方迅速逮捕主嫌鄭女、起出電擊器等證物，持續追查犯案動機，（記者吳仁捷翻攝）

2022/09/01 16:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市趙姓男子替洪姓友人收款，開著寶馬休旅車依約到場，但侯姓男子、鄭姓女子見趙男現身，就衝上他寶馬X3座車，持電擊棒電昏他，搶走車上8萬餘元，並開走休旅車，被害人倉皇報案，警方循線在近3小時後，逮獲行兇的侯男及鄭女2嫌，查扣贓車及贓款；鄭女辯稱，得知趙男要還錢計畫犯案，因雙方供詞有出入，警方仍待深入追查，釐清犯案動機。

警方調查，該案發生在上月31日下午1時許，29歲趙男報案指稱，他在五股區凌雲路一段遭人強搶寶馬X3座車及車上8萬元現金，趙男指稱，他受託到該處收取欠款，與犯嫌等人約五股凌雲路一段某巷口碰面，但眾人見趙男開車出現，隨即拿出電擊棒攻擊，並搶走被害人身上8萬多現金及手機，將遭電昏的趙男趕下車，開走其座車揚長而去。

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據了解，主嫌鄭女為債務人女友，她辯稱，她跟嫌犯並不認識，案發時她找來3名男子，要給對方一個教訓，見對方開車出現，4人湧上電擊、毆打。

被害人趙男指稱，他不清楚友人洪男要他收多少帳款，只是向侯男等人收款，但鄭女與侯男卻說，是對方趙男欠她們錢。

警方初判，趙男指稱他朋友洪男叫他收錢，但鄭女、侯男卻說對方欠錢，應是洪男騙趙男應付債主，全案看似29歲趙男幫友人洪男收欠款，事實上應是侯嫌、鄭女得知趙男帶現金還錢，便設計強盜他；警方訊問趙姓男子身為何會帶8萬元，趙男辯稱要去買3C產品，全案依強盜罪嫌偵辦，續追犯案動機及在逃嫌犯。

新北市趙姓男子遭侯姓男子、鄭姓女子電擊搶走車上8萬元及開走寶馬X3休旅車，蘆洲警方迅速逮捕主嫌鄭女、起出電擊器（見圖）等證物，持續追查犯案動機，（記者吳仁捷翻攝）

新北市趙姓男子遭侯姓男子、鄭姓女子電擊搶走車上8萬元及開走寶馬X3休旅車，蘆洲警方迅速逮捕主嫌鄭女、起出電擊器（見圖）等證物，持續追查犯案動機，（記者吳仁捷翻攝）

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