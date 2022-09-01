為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    幫朋友收款 遭電擊搶走8萬開走寶馬X3

    新北市趙姓男子遭侯姓男子、鄭姓女子電擊搶走車上8萬元及開走寶馬X3休旅車，蘆洲警方迅速逮捕主嫌鄭女、起出電擊器等證物，持續追查犯案動機，（記者吳仁捷翻攝）

    新北市趙姓男子遭侯姓男子、鄭姓女子電擊搶走車上8萬元及開走寶馬X3休旅車，蘆洲警方迅速逮捕主嫌鄭女、起出電擊器等證物，持續追查犯案動機，（記者吳仁捷翻攝）

    2022/09/01 16:15

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市趙姓男子替洪姓友人收款，開著寶馬休旅車依約到場，但侯姓男子、鄭姓女子見趙男現身，就衝上他寶馬X3座車，持電擊棒電昏他，搶走車上8萬餘元，並開走休旅車，被害人倉皇報案，警方循線在近3小時後，逮獲行兇的侯男及鄭女2嫌，查扣贓車及贓款；鄭女辯稱，得知趙男要還錢計畫犯案，因雙方供詞有出入，警方仍待深入追查，釐清犯案動機。

    警方調查，該案發生在上月31日下午1時許，29歲趙男報案指稱，他在五股區凌雲路一段遭人強搶寶馬X3座車及車上8萬元現金，趙男指稱，他受託到該處收取欠款，與犯嫌等人約五股凌雲路一段某巷口碰面，但眾人見趙男開車出現，隨即拿出電擊棒攻擊，並搶走被害人身上8萬多現金及手機，將遭電昏的趙男趕下車，開走其座車揚長而去。

    據了解，主嫌鄭女為債務人女友，她辯稱，她跟嫌犯並不認識，案發時她找來3名男子，要給對方一個教訓，見對方開車出現，4人湧上電擊、毆打。

    被害人趙男指稱，他不清楚友人洪男要他收多少帳款，只是向侯男等人收款，但鄭女與侯男卻說，是對方趙男欠她們錢。

    警方初判，趙男指稱他朋友洪男叫他收錢，但鄭女、侯男卻說對方欠錢，應是洪男騙趙男應付債主，全案看似29歲趙男幫友人洪男收欠款，事實上應是侯嫌、鄭女得知趙男帶現金還錢，便設計強盜他；警方訊問趙姓男子身為何會帶8萬元，趙男辯稱要去買3C產品，全案依強盜罪嫌偵辦，續追犯案動機及在逃嫌犯。

    新北市趙姓男子遭侯姓男子、鄭姓女子電擊搶走車上8萬元及開走寶馬X3休旅車，蘆洲警方迅速逮捕主嫌鄭女、起出電擊器（見圖）等證物，持續追查犯案動機，（記者吳仁捷翻攝）

    新北市趙姓男子遭侯姓男子、鄭姓女子電擊搶走車上8萬元及開走寶馬X3休旅車，蘆洲警方迅速逮捕主嫌鄭女、起出電擊器（見圖）等證物，持續追查犯案動機，（記者吳仁捷翻攝）

    新北市趙姓男子遭侯姓男子、鄭姓女子電擊搶走車上8萬元及開走寶馬X3休旅車，蘆洲警方迅速逮捕主嫌鄭女、起出電擊器（見圖）等證物，持續追查犯案動機，（記者吳仁捷翻攝）

    新北市趙姓男子遭侯姓男子、鄭姓女子電擊搶走車上8萬元及開走寶馬X3休旅車，蘆洲警方迅速逮捕主嫌鄭女、起出電擊器（見圖）等證物，持續追查犯案動機，（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    醉漢夜搶計程車 30名彰警街頭狂追2小時逮人
    2022/08/11 08:21

    醉漢夜搶計程車 30名彰警街頭狂追2小時逮人
    以為美甲店放空城 男行竊失風痛毆店主強盜被捕
    2022/08/05 09:52

    以為美甲店放空城 男行竊失風痛毆店主強盜被捕

    幸福山丘 龍科旁 會館式別墅
    中和街頭千萬強盜案 12名強匪判刑
    2022/08/01 13:01

    中和街頭千萬強盜案 12名強匪判刑
    毒品交易講價失敗 買家亮刀強搶金鍊現金終遭逮
    2022/07/24 11:40

    毒品交易講價失敗 買家亮刀強搶金鍊現金終遭逮

    ETF規模攀新高 進化版的真高息ETF成存股首選
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播