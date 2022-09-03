離婚後2天前妻產下雙胞胎 前夫哀嘆「已1年多沒同住」

陳姓男子與徐姓女子離婚後2天，徐女就產下一對雙胞胎，但陳男表示兩人離婚前已1年多未同住。（示意圖）

2022/09/03 21:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕陳姓男子與徐姓女子離婚後2天，徐女就產下一對雙胞胎，由於陳男、徐女離婚前已未同住1年多，經進行親子鑑定後，這對雙胞胎是徐女與「小王」劉姓男子所生；苗栗地方法院判劉男賠償陳男精神慰撫金30萬元。

判決書指出，陳男與徐女於2015年結婚，並育有2名未成年子女，陳男與徐女於去年8月2日離婚，但徐女於去年8月4日即產下一對雙胞胎。

請繼續往下閱讀...

因陳男、徐女於離婚前，2人已長達1年多沒有同住，陳男認為這對雙胞胎並非他與徐女的婚生子女，經陳男要求徐女進行親子鑑定，這對雙胞胎的DNA與陳男不相符，而與劉男相吻合，且不排除為一親等直系親緣關係之機率為99％。

因徐女懷孕時，陳男與徐女尚處婚姻關係，陳男認為劉男破壞他與徐女婚姻關係共同生活圓滿幸福之忠實目的，致2人婚姻破裂，侵害他的配偶權，使他受有極大精神痛苦，依民法侵權行為損害賠償，向劉男求償40萬元的精神慰撫金。

法官依據親子鑑定報告，認劉男與徐女已逾越通常社交禮節範疇或一般男女正常交往之程度，陳男訴請損害賠償，應屬有據，經審酌雙方學歷、身分地位、經濟狀況及陳男因劉男與徐女不正當交往所遭受之情感、精神上痛苦、加害程度等一切情狀，認精神慰撫金應以30萬元為適當。

苗栗地方法院判劉男應賠償陳男精神慰撫金30萬元。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法