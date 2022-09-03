乾妹鬧離婚心情差 乾哥留宿「安慰」：乾媽交代的

陳女鬧離婚在外另租屋，乾哥留宿「安慰」被法官判賠10萬元。示意圖。（資料照）

2022/09/03 14:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕葉男和陳女結婚後，提醒妻子不要跟乾哥潘男走得太近，夫妻倆為此鬧到提離婚，陳女離家出走另行在外租屋，結果被葉男逮到潘男數度到妻子租的套房留宿，葉提告求償75萬元，高雄地院審理時，潘男辯稱是乾媽交待他要多關心乾妹，兩人是清白的，但法官不採信他的說詞，判他應賠10萬元。

判決指出，潘男從小就認陳女的媽媽當乾媽，他也一直把陳女當成乾妹妹對待，兩人長大後，陳女嫁給葉姓男子，但葉男卻對潘男的存在一直很介意，多次提醒陳女跟乾哥保持距離，去年7月，兩人發生爭執後，陳女跑到潘男家留宿，不到一個月提離婚，接著就搬離住處。

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葉男直覺有異，委託徵信社調查跟監，果然發現潘男從去年9月2日起，數度進出陳女與人合租的套房，甚至兩度留宿，直到隔天才一起出門；葉男認為他和妻子還沒離婚，潘男已侵害他配偶權益，向潘男提告求償75萬元。

高雄地院審理時，潘男辯稱，他是被乾媽交代，要多去關心乾妹妹，而且乾妹婚姻觸礁心情不好，家人們都很擔心她會輕生，所以他才會留在乾妹的租屋處陪伴，但強調兩人是清清白白，沒有做出逾舉行為。

但法官調查陳女租屋的情況，發現她是與人分租套房，潘男如果留宿，深夜在公共空間客廳休息會造成其他套房房客感到疑慮、不便與不安，但潘男沒有對此多做解釋，且潘男所稱乾媽交代的部分，他也沒有提出資料佐證，因此不採信他的說詞，認定他與陳女獨處一室已侵害葉男權益，判他應賠10萬元，可上訴。

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