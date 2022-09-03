獨家》不滿噪音砍死樓上鄰居！兇嫌整夜泡海中 清晨上岸落網

許男泡在海水中一晚上，直到今天清晨想要上岸時，被警察逮個正著。（記者林嘉東翻攝）

2022/09/03 07:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆昨颱風夜不平靜，許姓男子因不滿樓上老鄰居黃男，昨趁黃男倒垃圾時，持刀將其殺害後，疑畏罪尋短；未料，警方今天清晨在碧砂漁港遊艇碼頭逮到他。

據悉，許男跳海後，游到碧砂漁港悠活館遊艇浮動碼頭，泡在海水中一晚上，直到今天清晨6點想要上岸時，被漏夜抓捕他的警察逮個正著。

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警方調查，66歲的許姓男子與住在樓上68歲黃姓男子是老鄰居，許男不滿住在樓上的黃男老是發出噪音等聲響，擾人清夢，2人為此屢生口角，結怨已久。

許男昨晚8時趁黃男下樓倒垃圾時，持預藏刀子猛砍黃男頸部、胸部多刀，致黃男血流滿地，現場血跡斑斑。

基隆市消防局獲報趕抵救援時，黃男的頸部、胸部有大面積刀傷，頸動脈被切斷，到院前已無生命跡象，經醫院急救雖恢復心跳，緊急開刀進行手術，但醫師急救至深夜近12時許，仍救不回黃男，宣告死亡。

許男行兇後，開車至碧砂漁港，被監視器拍到跳入海中，想不到他跳海竟是為了躲警察。

警方研判，從黃男頸部、胸部刀傷面積研判，許男所持的可能是菜刀、西瓜刀等刀械，加上黃男頸部動脈整個被切斷，到院前已無呼吸心跳，許下手之重，致黃於死意圖明顯。

許殺害樓上鄰居後為躲警察，跳入碧砂漁港內較淺海域，今天清晨想要上岸時，被漏夜抓捕他的警察逮個正著。（記者林嘉東翻攝）

許男泡在海水中一晚上，直到今天清晨想要上岸時，被警察逮個正著。（記者林嘉東翻攝）

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