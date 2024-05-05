辦信貸要先寄金融卡？ 南警：當心變詐騙幫助犯

任姓男子原本要把自己金融卡寄給信貸公司，被南市一分局員警勸阻未寄出去。（圖：警方提供）

2024/05/05 11:56

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局一分局德高派出所4日中午接獲轄內超商通報，指有1名男子欲寄出其所有的帳戶金融卡，疑似是詐騙案況。德高所員警前往超商、向1名欲寄出金融卡的任姓男子查詢，任男指要向LINE上信貸公司借10萬元，對方要求他寄出收款帳戶的金融卡、證明信用良好，警方一語道破這是典型「假借貸」的詐騙手法。

德高派出所警員林任縈、薛皓澤於4日中午12點許接獲轄區某超商通報稱有1名男子欲寄出包裹，超商人員對男子關懷提問，男子說包裹內容物為「金融卡」，超商人員察覺有異、立即通報警方到場瞭解案況。

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員警詢問得知60歲的任姓男子在LINE上接獲自稱「某信貸公司」的陳姓專員來電詢問有無貸款需求？任男向對方表示欲借款10萬元台幣修建房屋。陳姓專員隨後稱貸款初審流程已通過，要求任男加入該公司何姓經理好友以方便討論貸款方案細節。

雙方談話中，信貸公司方面要求任男須將收款帳戶的郵局金融卡片寄給信貸公司，且必須透過超商交貨便寄送金融卡到信貸公司指定的處所，才能完成檢驗借款人任男信用良好的證明。

所幸，任男在超商寄件過程中，被機警的店員察覺有異、即時通知警方到場查處。員警為任男詳細解說，任男才未把金融卡寄給對方。警方說，如任男真的把金融卡寄信所謂的信貸公司，這下一定會成為詐騙集團的詐財提款工具，變成詐騙集團的幫助犯，網路世界處處充滿陷阱，民眾一定要小心提防。

南市警一分局表示，現今網路資訊發達，詐騙集團利用民眾欠缺資金欲借貸的心理，透過臉書、LINE 帳號行騙案件頻傳，民眾應謹慎查證，勿將金融卡、存摺、身分證等重要個資文件隨便寄出或交付陌生人，才能避免成為詐騙集團的肥羊或變成幫助他人詐騙的代罪羔羊。

南市一分局員警勸任姓男子勿把金融卡寄給信貸公司以免被騙。（圖：警方提供）

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