基隆驚傳凶殺案 老翁刺殺老鄰居後畏罪跳海

基隆市北寧路發生凶殺案，王姓男子遭鄰居持刀猛砍頭、頸，現場鮮血滿地，十分驚悚。（記者林嘉東翻攝；本報合成）

2022/09/02 22:26

上稿時間：21:45

更新時間：22:26

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中正區北寧路晚間驚傳凶殺案！黃姓男子晚間下樓倒垃圾，遭樓下許姓鄰居持刀猛砍頸部、胸部數刀，當場血跡噴濺，到院前已無心跳呼吸；經醫院急救後恢復心跳，緊急進開刀房手術中。

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警方漏夜追緝殺人的許男，發現他的車子停在基隆市八斗子碧砂漁港邊；警方調閱監視器發現他把車停在港邊後，畏罪跳入海中自殺。

基隆市消防局今天晚間獲報基隆市中正區北寧路292號門前有人被砍，路旁停放機車處到處是血。

消防人員趕抵時，黃姓男子頸部、胸部有大面積刀傷，頸動脈被切斷，到院前，已無生命跡象；經送往基隆長庚醫院急救，經急診室醫師急救後，黃男恢復心跳，緊急進開刀房手術急救中。

警方調查，68歲黃姓男子與砍他住在樓下的66歲許姓男子是老鄰居，許不滿住在樓上的黃男老是發出噪音等聲響，擾人清夢，2人為此屢生口角，結怨已久。

黃男晚間8時許下樓倒垃圾時，突遭許持預藏刀子猛砍頸部、胸部，當場倒地，現場血跡斑斑。

警方研判，從黃男頸部、胸部刀傷面積研判，許男所持的刀械，可能是菜刀、西瓜刀等刀械，加上黃男頸部動脈整個被切斷，到院前已無呼吸心跳，許下手之重，致黃於死意圖明顯。

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