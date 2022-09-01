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    網路PO文批天婦羅沒熟、麵衣濕軟 台南店家提告妨害名譽

    A女PO網表示自己買的天婦羅沒炸熟、麵衣軟，不夠酥脆，遭店家提告妨害名譽。示意圖，與本新聞無關。（記者王捷攝）

    A女PO網表示自己買的天婦羅沒炸熟、麵衣軟，不夠酥脆，遭店家提告妨害名譽。示意圖，與本新聞無關。（記者王捷攝）

    2022/09/01 20:44

    〔記者王捷／台南報導〕A女到台南一間標榜日本師傅的料理店外帶天婦羅，她發現天婦羅沒有炸熟、麵衣也不夠酥脆，帶著食物向店家理論，店家卻反問她，有沒有去日本吃過天婦羅？日本天婦羅麵衣就是濕軟的，A女事後將自己的主觀感受PO網，得到一些網友認同，並一起批評店家，但不久後A女收到店家對她提告妨害名譽，還指控A女發動網軍來攻擊店家，目前警方將全案依法移送。

    據了解，這間料理店就在A女家旁，大約是2、3年前開的店，價格約在中上，還強調是日本師傅來國內展店，她試買了天婦羅回家，卻發現麵衣濕軟、不夠酥脆，麵衣跟食物好像都沒有炸熟，她沒有在google評論，選擇是拿食物跟店家理論，店家表示要再做一份給她，還強調這就是「日本口味」，但她以趕時間拒絕。

    後來A女在網路上表達不滿感受，店家發現後打了許多通電話給她，不過A女沒聽見，直到2、3小時後才接到店家來電，她指控店家態度很不好，而且一直打電話來影響她的生活，隨後店家也向A女說一定會提告。

    律師洪銘憲認為，口味是個人主觀的感受，如果消費者只說出自己的感受，雖然不好聽，但並不是沒有依據，這就較難構成妨害名譽。

    至於關於天婦羅的口感，有業者表示，天婦羅學問很多，如果手藝只停留在自己的象牙塔裡，不顧消費者的感受，也不會進步，台南許多店家太有個性，對於顧客的回饋，都認為是惡意、急著想要「教育」客人，這可能是台南米其林掛蛋的原因。

    不過也有業者說，天婦羅的口感外帶一定會受影響，假如麥當勞的薯條外帶回家還會是脆的嗎？如果真的在乎口感，應該在現場吃剛炸好的炸物，許多消費者會以自己理想的口味，來指控店家做得不好，但美味又是很主觀的，所以店家只要做好自己就好。

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