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    妨害名譽逾7成不起訴／無證據、撤回、逾期…嚴重浪費司法資源

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    2022/08/28 05:30

    三分之一告了後就不出庭

    〔記者吳昇儒／專題報導〕隨著網路興盛，網路筆戰經常發生，妨害名譽或信用罪的提告案件量也爆增，大幅增加檢警工作量。由於這類案件濫告情況不少，據法務部統計，近十年不起訴率高達百分之七十二，其中又有三分之一告了之後又撤回或逾期告訴，嚴重浪費司法資源。不少檢察官認為，此類案件過多且大多無關公益，建議除罪化或改採「自訴限定」制。

    憲法保障人民言論自由，為避免不實言論使名譽及信用受損，刑法有妨害名譽及信用罪來保護人民名譽權，卻常遭濫用，比如有民眾只不過一言不合、爭吵幾句，就大動作提告，他們之中不少人，目的只是要讓對方進警局、地檢署「解一口悶氣」，提告者告完後卻不用再出庭、或通知到他也不出庭，但檢警受理後卻得製作諸多公文書，耗費不少心力完成偵辦程序。

    檢警耗費心力製作公文書

    不久前台中也發生一起罕見的提告案，在台中租屋的一對夫婦，陸續和三十多名鄰居不睦或發生口角，一口氣告了三十多人，甚至有一位鄰居被對方告了數十案，還有一位老太太也挨告，警方不僅受理時深感無奈，還因為同一個社區挨告的人太多，特地派員直接進駐社區做筆錄。

    全國各地檢署近五年的十大偵結案件排行榜中，雖以毒品、詐欺、公共危險、傷害及竊盜最多，但妨害名譽及信用受損罪也大都排在六到八名之間，可見這類型案件，在所有地檢署都是列為前十名之一的主流案類。

    檢方建議改自訴杜絕濫用

    台北地檢署檢察官林達指出，建議將妨害名譽罪改採「自訴限定制」，避免提告者利用國家資源公器到處興訟求償，讓司法資源有效集中在更需要之處，民眾若認為自身名譽與信用權益受損，應委任律師舉證，向法院提出刑事自訴，由法院審查、審理，以有效杜絕濫用資源。

    基隆一名陳姓警官說，妨害名譽案件，目前常見的濫訴狀況，大多是網路玩家在玩遊戲時，透過聊天系統謾罵，為了出一口氣，浪費大量司法資源，只要有參與對話攻擊的網友通通提告，一次可能會告數十名網友，且每位被告居住地大多不同，光是製作筆錄就要通知各地分局偵查隊幫忙，嚴重影響警方辦案；偵訊到最後，告訴人去不願出庭，也不願說明，案件最終也只能檢察官直接簽結，浪費人力。

    警方指出，很多民眾提出妨害名譽告訴時，常因證據力不足，檢方難以起訴，呼籲民眾提告時，須注意是否聲音、影像或其他在場人佐證，若是在網路上是否有截圖等證據；若有相關證據，證明自己名譽受損，比較能讓被告受到應有的處分。

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