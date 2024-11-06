創富集團涉以非法牛樟芝誘導投資 檢聲請沒收犯罪所得9.7億

新竹檢調聯合偵破非法牛樟芝吸金集團 ，並查扣相關證物。（新竹地檢署提供）

2024/11/06 17:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署檢察官指揮新竹縣調查站偵辦台灣創富國際管理顧問股份有限公司等7間公司及劉姓被告等共47人，以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導民眾投資，被害人多達472人，涉嫌違反銀行法與洗錢防制法等案件，經偵查終結，檢方提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得9.7億餘元。

檢方指出，通緝中的曾姓男子，2017年起以假名「楊文哲」擔任台灣創富集團等7家公司的實際負責人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導不特定民眾投資。被告劉姓、藍姓等人陸續參與決策與管理，並招募張姓男子等多名業務人員，以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人。

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該集團利用上述投資方案的名義向民眾吸收資金，並承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金不相稱的回報，實際上並無任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」的方式，達到非法吸金目的，被害民眾達472人，顯已構成銀行法第29條之1的準非法收受存款罪，累計不法吸金金額高達9億7966萬4817元。

檢方指出，曾姓男子見台灣創富集團吸金規模龐大，竟與林姓被告共謀洗錢以掩飾自己重大犯罪所得財物，於2023年10月3日指示不知情的公司陳姓會計人員，從公司在玉山銀行帳戶提領800萬元現金，交給林姓被告，再轉交予綽號「富哥」男子，以此方式隱匿不法所得，規避司法追緝。

此案偵辦期間，檢察官向法院聲請扣押被告等人財產，扣得被告等人銀行存款合計512萬9445元，新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等多處房屋土地及Mercedes-Benz、BMW、LAND ROVER等小客車等物，確保追徵不法所得。

新竹地檢署呼籲，民眾應保持警覺，避免被高額回報的投資方案所迷惑；非法吸金行為不僅會使投資人蒙受重大經濟損失，更嚴重破壞金融秩序，干擾市場的正常運作與穩定。任何未經主管機關核准的資金吸收活動均屬違法，投資者應謹慎選擇合法、合規的投資管道，保障自身權益。

新竹地檢署偵結台灣創富集團牛樟芝吸金案犯罪事實附圖。（新竹地檢署提供）

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