內政部聲請解散統促黨 憲法法庭現有8大法官 須6票同意才過關

憲法法庭現有總額僅存8位大法官，若審查庭決議受理後，進入實質審理、辯論程序，須有6位大法官同意才能判決解散。（資料照）

2024/11/06 17:40

〔記者張文川／台北報導〕內政部今天表示，中華統一促進黨（統促黨），系統性、組織性為中國在台發展組織、接受中國資助介入選舉、破壞我國治安及社會秩序、侵害人民身體自由及集會權利，顯有危害自由民主憲政秩序，將依政黨法、憲法訴訟法規定，向憲法法庭聲請解散統促黨；憲法法庭表示，今天尚未收到內政部聲請書狀。

憲法法庭制度實施以來，2022年4月曾有葉姓男子向憲法法庭聲請解散民進黨，憲法法庭審查庭審查後，認為葉男並非「政黨法」的主管機關，不符合「憲法訴訟法」的訴訟要件，無權聲請解散政黨，裁定不受理，為史上首件解散政黨聲請；至於統促黨本件，則是史上第一次由內政部動用憲法法庭來聲請解散政黨。

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憲法訴訟法第77條規定解散政黨的要件，政黨之目的或行為「危害中華民國之存在」或「自由民主之憲政秩序」者，主管機關（內政部）得聲請憲法法庭判決宣告政黨解散。

憲訴法第80條規定，宣告政黨解散的判決，評決應經大法官「現有總額」2/3以上同意；若未達同意人數時，應判決不予解散。

憲法法庭法定總額為15位大法官，其中7位已於10月31日任期屆滿卸任，現有總額僅存8位大法官，若審查庭決議受理後，進入實質審理、辯論程序，須有6位大法官同意才能判決解散，若僅5票只有6成25，未達2/3門檻。

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