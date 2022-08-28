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    首頁　>　社會

    他山之石／妨害名譽未涉公益 德國採繳費自訴

    資料照

    資料照

    2022/08/28 05:30

    〔記者吳昇儒／專題報導〕告訴乃論的妨害名譽罪占用不少司法資源，卻高達七成獲不起訴，浪費檢警辦案量能。法界人士認為，要將妨害名譽罪除罪化相當困難，建議我國參考德國訴訟制度，將妨害名譽等只關乎個人法益的微罪案件，修法朝以自訴為主的方向處理，並規定提告者須繳付裁判費，以防止濫訴浪費訴訟資源。

    德國的自訴制度，是將未涉及公共利益的微罪，改走刑事自訴程序，德制很有成本觀念，當法院判自訴案的被告無罪時，要由自訴人負擔裁判費，因此，提告時就得想到萬一官司輸了，就有面臨繳交裁判費的問題，此制可有效解決濫告問題。

    我國刑事自訴案雖未規定須繳納裁判費，但規定須強制委請律師代理，透過專業律師來過濾濫訴案件，可達到與裁判費同等的成本效果。

    一名資深檢察官認為，除了妨害名譽罪之外，交通過失傷害、著作權法等，也多是私人利益的民事糾紛，其中不乏濫訴，卻要動用檢警公權力處理，有時反而顯得過度介入而擾民，皆有比照通姦罪除罪化、循民事路線模式的空間，改以民事求償來解決糾紛。

    但現行階段，除罪化缺乏全民共識，因此可退一步，參考德國的刑事訴訟制度，適度修法。

    曾任台北地檢署主任檢察官的律師陳宗豪也認為，一般妨害名譽案僅侵害個人法益，建議改以自訴為宜；陳宗豪指出，適度修法可適度調節檢警工作負擔，避免耗費過多心力於處理一般個人的妨害名譽案件，保留更多心力處理關於國家法益、社會法益的案件，提升辦案精緻度。

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