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    首頁　>　社會

    假訊息涉國家安全應公訴 網路霸凌可聲請發交偵辦

    妨害名譽案件逾七成不起訴，若改自訴，但涉及影響國家、社會層面較大的假訊息事件，或是犯行惡質的網路霸凌等情，僅靠民眾自訴夠嗎？

    妨害名譽案件逾七成不起訴，若改自訴，但涉及影響國家、社會層面較大的假訊息事件，或是犯行惡質的網路霸凌等情，僅靠民眾自訴夠嗎？

    2022/08/28 05:30

    〔記者吳昇儒／專題報導〕妨害名譽案件若改自訴，但涉及影響國家、社會層面較大的假訊息事件，或是犯行惡質的網路霸凌等情，僅靠民眾自訴夠嗎？

    曾任台北地檢署主任檢察官的律師陳宗豪認為，僅屬個人私益的妨害名譽，改走自訴程序沒問題，但涉及假訊息、造謠等面向案件，特別是假訊息內容涉及「國家安全」等公益事項，仍應以公訴為主。

    不少檢察官自己也認為，檢察官本身具有相當裁量權，若發現這類案件中有涉及公益性、或社會矚目時，仍應動用公權力主動偵辦，將司法資源集中在攸關公共利益、影響層面廣的重大案件上。

    蔡正傑律師表示，增加提告的「成本」可有效減少訟源，因如今提告是「零成本」，所以亂提告的人一大堆，把檢警當成自己打手，去欺壓良善，這實在有違公平正義；但若遇到網路霸凌或不知道對方身分時，即使將妨害名譽案改為自訴，律師提自訴時，可以向法院聲請調查被告身分，屆時再由法官發函委請偵辦單位進行調查。

    經濟弱勢可申請法扶律師

    此外，如果個案民眾經濟狀況不佳，聘請律師提自訴恐有困難，法界人士對此表示，這類民眾可向法律扶助基金會請求協助，申請法扶律師免費進行自訴代理，受法律保障的權益不受影響。

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