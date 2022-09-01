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    首頁　>　社會

    死囚求生》13人提告求總統特赦 行政法院無審判權駁回

    林于如（見圖）等13名死囚求生，提告請求總統蔡英文作成核准特赦或減刑的行政處分，均遭北高行裁定駁回。（資料照）

    林于如（見圖）等13名死囚求生，提告請求總統蔡英文作成核准特赦或減刑的行政處分，均遭北高行裁定駁回。（資料照）

    2022/09/01 12:44

    〔記者溫于德／台北報導〕被判死刑定讞的林于如等13名死囚，透過律師提行政訴訟，請求總統蔡英文作成核准特赦或減刑的行政處分，台北高等行政法院合議庭指出，特赦或減刑是憲法賦予總統的專屬職權，行政法院沒有審判權，裁定駁回。可抗告。

    另，2010年狠砍父親111刀致死的陳昱安，同樣死刑定讞，黃也提行政訴訟，請求總統作成赦免或減刑的行政處分，同一個合議庭認為，陳2019年已在獄中死亡，故裁定駁回。可抗告。

    這13名死囚分兩案提告。其一共有7人包括林于如、沈歧武、林旺仁、張人堡、王鴻偉、黃富康、鄭武松，他們主張自己具有精神或智能障礙情況，因此，根據公民與政治權利國際公約（公正公約），我國法院理應不得對他們作成死刑判決，總統也應行使赦免權，以符合國際人權公約的基本要求。

    其二6名死囚為施智元、郭旗山、陳文魁、劉華崑、張嘉瑤、黃麟凱，他們主張，我國在2009年批准兩公約並通過兩公約施行法後，國家應該讓受死刑宣告者的赦免權利，受到有效保障，故總統應主動行使赦免權，以符合公正公約等相關規定。

    兩案均由同一個合議庭審理，審判長是許麗華、陪席法官是林學晴、受命法官為梁哲瑋。合議庭認為，行使赦免或減刑權，是憲法賦予總統的專屬特權，因此，行政法院對行使赦免或減刑權並無審判權，駁回13人請求。

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