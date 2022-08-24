死囚人權與死刑定讞如何平衡? 法界這樣建議......

林信吾殺害2名員警，引發社會對死刑議題的討論。（警方提供、讀者提供，本報合成）

2022/08/24 22:35

〔記者吳政峰／台北報導〕目前38名待執行的死囚全數聲請釋憲，部分提起再審或委請檢察總長非常上訴，依照執行死刑相關規定，程序未走完前均不得槍決。台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，在保障死囚人權同時，也要兼顧我國目前仍有死刑的現況，如何避免冤、錯、假案，讓真正罪犯伏法，確實是個挑戰。

何俊英指出，有些死囚聲請死刑制度違憲，有些則聲請最高法院「連身條款（更二審後分給同法官審理）」違憲，均是憲法層次的法規範審查，大法官若真的宣告違憲，將動搖原判決基礎而發生改判結果，左右死囚性命，甚至影響日後的刑事政策走向，故在釋憲結果出爐前，須慎重決定是否槍決。

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何俊英直言，過去有些死囚寧願趕快伏法，也不願意活在良心折磨與罪惡感中，終日提心吊膽，不知何日會被拖上刑場槍決；而今既然38名死囚都聲請釋憲，基於「求其生而不可得」判斷準則，保障其司法權利符合正當法律程序。

如何平衡人權與法律?何俊英建議，死囚若以相同理由聲請釋憲、再審、非常上訴，可考慮適度限制，避免落入無限次的循環。律師鍾維翰也同意要兼顧死囚權益與法令，他建議，目前死囚人數不多，若司法機關收到這些判死確定後的救濟案，可盡速排審，減少曠日廢時的等待。

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