為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    死囚人權與死刑定讞如何平衡? 法界這樣建議......

    林信吾殺害2名員警，引發社會對死刑議題的討論。（警方提供、讀者提供，本報合成）

    林信吾殺害2名員警，引發社會對死刑議題的討論。（警方提供、讀者提供，本報合成）

    2022/08/24 22:35

    〔記者吳政峰／台北報導〕目前38名待執行的死囚全數聲請釋憲，部分提起再審或委請檢察總長非常上訴，依照執行死刑相關規定，程序未走完前均不得槍決。台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，在保障死囚人權同時，也要兼顧我國目前仍有死刑的現況，如何避免冤、錯、假案，讓真正罪犯伏法，確實是個挑戰。

    何俊英指出，有些死囚聲請死刑制度違憲，有些則聲請最高法院「連身條款（更二審後分給同法官審理）」違憲，均是憲法層次的法規範審查，大法官若真的宣告違憲，將動搖原判決基礎而發生改判結果，左右死囚性命，甚至影響日後的刑事政策走向，故在釋憲結果出爐前，須慎重決定是否槍決。

    何俊英直言，過去有些死囚寧願趕快伏法，也不願意活在良心折磨與罪惡感中，終日提心吊膽，不知何日會被拖上刑場槍決；而今既然38名死囚都聲請釋憲，基於「求其生而不可得」判斷準則，保障其司法權利符合正當法律程序。

    如何平衡人權與法律?何俊英建議，死囚若以相同理由聲請釋憲、再審、非常上訴，可考慮適度限制，避免落入無限次的循環。律師鍾維翰也同意要兼顧死囚權益與法令，他建議，目前死囚人數不多，若司法機關收到這些判死確定後的救濟案，可盡速排審，減少曠日廢時的等待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    殺警凶嫌林信吾是脫逃還是逾假未歸？ 法務部：都是脫逃罪
    2022/08/24 19:33

    殺警凶嫌林信吾是脫逃還是逾假未歸？ 法務部：都是脫逃罪
    黃春棋、陳憶隆判死確定22年未執行 邱和順關34年最久
    2022/08/24 17:04

    黃春棋、陳憶隆判死確定22年未執行 邱和順關34年最久

    逆境轉機的平衡策略
    38名死囚全數釋憲無法槍決 司法院︰尊重執行機關規定
    2022/08/24 13:14

    38名死囚全數釋憲無法槍決 司法院︰尊重執行機關規定
    38名死囚全部無法槍決 竟因他們都使出同一大絕招
    2022/08/24 05:51

    38名死囚全部無法槍決 竟因他們都使出同一大絕招
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播