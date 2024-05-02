檢察長遴選作業將至 劍青檢改籲法務部提早規劃期程、勿走回頭路

圖為法務部長蔡清祥。（記者廖振輝攝）

2024/05/02 15:21

〔記者吳昇儒／台北報導〕民選檢審委員自2019年起聯合推動現行檢察長遴選公開透明制度，扭轉以往突襲式公告，避免黑箱遴選疑慮，讓符合資格的檢察官，有公平報名的機會。但新內閣520即將上任，屆時將有遴選檢察長必要，劍青檢改則於今日發文呼籲，希望法務部提早規劃期程，勿走回頭路。

劍青檢改指出，現行檢察長遴選公開透明制度，是2019年民選檢審委員聯合推動，一舉扭轉以往突襲式公告，秘密遴選的黑箱疑慮，因該制度提供全國符合資格的檢察官，擁有公平的報名機會（不再受限特定管道），且皆擁有7天公告期得以充分思考完成報名，再藉由民選委員以14天公告期，向全國公布候選名單廣徵各界意見，然後再由檢審委員充分討論，推出最符合全體眾望的名單給部長圈選。

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由於新內閣即將上任，屆時將會遴選檢察長，但憂心新舊交接，時程緊迫，倘落至權宜處理制度一破，恐將建立的良好制度破壞。因檢察長遴選至關重大，因此劍青檢改強烈主張，遴選案絕不能走回頭路，否則無異於倒退成為「封閉報名管道」，「封鎖意見渠道」，淪為秘密小圈圈決定的黑箱作法，受害的終是全國檢察官。

為此，劍青檢改籲請法務部應尊重好不容易建立起來的優良慣例，提早於檢審會前3週至1個月公告遴選作業，以利民選檢審委員有充足時程，為全國檢察官辦理公開報名，廣徵各界意見，讓公開透明制度持續發揚，才能為新部長提出優秀的推薦名單。

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