黃春棋、陳憶隆判死確定22年未執行 邱和順關34年最久

死囚邱和順關押34年，史上最久。（資料照）

2022/08/24 17:04

〔記者吳政峰、實習記者邱俊維／台北報導〕震驚社會的台南殺警案，引發死刑存廢議題再度掀起討論。全台判死確定但尚未執行的死囚共38人，其中涉1995年黃春樹命案的陳憶隆及黃春棋，早在2000年就被最高法院判處死刑，距今22年尚未執行；涉陸正案的死囚邱和順關押34年，則是拘禁最久的死囚。

1995年發生的黃春樹遭綁架案，房屋仲介商黃春樹遭撕票，屍體在當時的台北縣汐止山區尋獲，全國人心惶惶。黃春棋被控要求黃家人以7000萬元贖回黃春樹，在第二次取贖時落網。黃春棋供稱陳憶隆、黃銘泉及徐自強是共犯，警方最終在黃春棋的指引下，尋獲黃春樹屍體。

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同年10月，嫌犯陳憶隆，於雲林釣魚場遭警方逮捕，他供出第四名共犯黃銘泉，黃銘泉後來在泰國被暗殺，其他3人2000年被判死刑確定。

黃春棋與陳憶隆3審定讞之後，一改過去的說法，改稱將徐自強供出，是想拖延案件審理時間，以延後槍決的執行。最終徐自強於2015年改判無罪。黃、陳二人聲請再審則被駁回。

另外，被羈押最久的死刑犯，則是邱和順，從被關押至今已經34年，史上最久；判死定讞至今也已11年，仍未執行。

邱和順被控涉入分屍苗栗縣保險業務員柯洪玉蘭，以及新竹市國小學童陸正綁架撕票，2011年判死確定。

雖然不少死刑犯早已判決定讞多年，但都提起非常上訴、聲請釋憲、提起再審中，不能執行槍決。

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