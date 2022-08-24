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    首頁　>　社會

    38名死囚全數釋憲無法槍決 司法院︰尊重執行機關規定

    林信吾涉殺2警，再度引發社會對於死刑議題的討論。（資料照）

    林信吾涉殺2警，再度引發社會對於死刑議題的討論。（資料照）

    2022/08/24 13:14

    〔記者吳政峰、實習記者邱俊維／台北報導〕台南殺警案嫌犯林信吾犯行舉國震驚，連帶引發社會對死刑議題的探討，目前共有38名死囚等待執行，38人均聲請大法官釋憲，依法不得槍決，司法院今日表示，執行死刑相關規定是執行機關所制定，司法院予以尊重。

    司法院指出，法務部關於死刑執行，訂有「執行死刑規則」，其中第2條第2項、第1項第4款規定聲請大法官解釋尚未終結者，不得執行死刑，司法院對於執行機關本於權責制定之法規命令，表示尊重。

    「執行死刑規則」與「審核死刑案件執行實施要點」均規定，死囚若聲請再審、非常上訴、大法官釋憲、大赦、特赦或減刑等事由，不得於相關程序終結前令准執行，目的是為了避免冤案槍決錯人，造成不可回復的損害，1997年的江國慶案即是血淋淋的例子。也因為江國慶案，催生了暫時停止執行的救濟相關規定，進而讓廢死議題浮上檯面。

    此外，前總統馬英九執政時期，為了彰顯我國人權立國理念，把聯合國《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》內國法化，兩公約威力強大且具拘束力，自此，司法實務對於死刑的判斷開始與國際潮流綁在一起，長期走向逐步廢死，短期則是謹慎執行死刑。

    法界對死刑的存廢意見仍分歧，有人認為雖然受到兩公約緊箍咒限制，但我國的實體法仍有執行死刑的規定，在既有法制下，若死囚已無聲請司法救濟，依法應執行；有人認為，判死到等待槍決的這段期間，不知哪天醒來就被拉上刑場，對死囚的心理形成莫大恐懼，是種無形折磨，讓他在看守所內反省自己的罪孽，這種煎熬比死還痛苦，有些死囚就因為無法忍受良心譴責和心理壓力，自我了斷；也有人認為，廢死是國際趨勢，而讓死囚活著，在監所工作賺取勞作金，用以補償被害人家屬，更有實益。

    目前我國司法對於判死的準則多以「求其生而不可得」為主，也就是法官已經完全找不到讓被告「活下去」的理由，才會選擇判死。

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