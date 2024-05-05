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妻女、孫子面前作勢引爆瓦斯被警噴辣椒水制伏 莽翁判刑

蔡姓老翁當著妻子、女兒及孫子面前作勢引爆瓦斯，遭警壓制送辦，蔡翁被判刑。（資料照）

蔡姓老翁當著妻子、女兒及孫子面前作勢引爆瓦斯，遭警壓制送辦，蔡翁被判刑。（資料照）

2024/05/05 09:41

〔記者李立法／屏東報導〕蔡姓老翁與妻子發生爭吵後，竟在客廳門口堆置易燃物，當著屋內妻子、女兒及孫子面前，點燃瓦斯噴槍，揚言縱火，警察據報到場後，蔡翁非但不聽勸阻，反而拿起瓦斯罐，作勢引爆瓦斯，與警對峙，員警趁蔡翁不注意，噴辣椒水制伏，化解危機，將老翁送辦，屏東地院依恐嚇及妨害公務罪，分別判處蔡翁4個月、得易科罰金及10個月徒刑，可上訴。

蔡姓老翁1年多前在家與妻子發生爭吵後，遂在客廳門口堆放紙箱等易燃物，並點燃手持式瓦斯噴槍揚言放火，無視客廳內有妻子、女兒及2名年僅7、8歲的幼孫，出言恐嚇，警方據報到場後，蔡翁情緒更加失控，一手點燃手持式瓦斯噴槍，另一手則持瓦斯罐，對員警揚言引爆，並揮舞點燃的瓦斯噴槍，與2名員警對峙，其中一名員警趁著蔡翁不注意，向蔡翁噴灑辣椒水，蔡翁氣焰頓時被澆熄，難忍不適，遭員警壓制送辦。

屏東地院認為蔡翁僅因口角細故，即不顧家中尚有多人在客廳，竟點燃瓦斯噴槍，對至親出言恐嚇，員警到場後，非但不聽勸阻，還作勢引爆瓦斯，與警對峙，實不足取，依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑4個月，得易科罰金，又犯意攜帶危險物品妨害公務執行罪，處有期徒刑10個月。

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