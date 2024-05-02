為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

宜蘭首場震災演習 3千防災包仍可供新入籍縣民索取

因應近來地震頻傳，宜蘭縣政府及宜蘭市公所今天舉辦東區首場「無腳本地震模擬演習」，藉此提升緊急應變災害能力。（記者王峻祺攝）

因應近來地震頻傳，宜蘭縣政府及宜蘭市公所今天舉辦東區首場「無腳本地震模擬演習」，藉此提升緊急應變災害能力。（記者王峻祺攝）

2024/05/02 15:02

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕因應近來地震頻傳，宜蘭縣政府及宜蘭市公所今天舉辦東區首場「無腳本地震模擬演習」，藉此提升緊急應變災害能力，消防局也呼籲民眾共同防災，檢視家中防災備品是否齊全，目前仍備有3千組防災包，針對2014年後新遷入宜蘭而未領取家戶者，可憑戶口名簿至各轄區消防分隊申請。

內政部消防署長蕭煥章今天到宜蘭出席地震境況模擬演習，致詞時表示，花蓮強震雖造成災情，但台灣在防災及救災上的表現獲得國際肯定，也期盼藉由「無腳本」的演練方式，讓相關單位能更貼近災害發生時的實際情況，以建立更完備的地震緊急因應系統，同時提高民眾的防災意識。

東區首場示範演練，以宜蘭市發生地震規模7.1 強震為情境想定，共造成轄內81棟建物全倒、4座橋梁阻斷及數百人傷亡，其中部分聯外道路、電力及供水中斷，市公所第一時間緊急應變，縣府也同步啟動災害應變中心，並由消防局進駐前進指揮所，演練過程氣氛嚴肅，針對突如其來的災情查報等災害狀況題，提出應變處置方案。

由於近期連震關係，全民防災再度受到重視，宜縣府也呼籲民眾檢視家中防災包，若內容物不合時宜、藥品過期等，請盡速更換並須定期檢查。宜縣消防局表示，目前現存防災包還有3千組，針對2014年後新遷入宜蘭而未領取家戶者，可憑戶口名簿至各轄區消防分隊登記申請。

宜縣消防局指出，防災包外觀經專業設計，以亮桔色為主色，輔以國際海洋組織認證的反光條，可明顯辨識避難人員動態，材質由潛水衣材質製成，具吹氣功能，若遇水災、海嘯等災害，可提供民眾暫時浮力需求，內容物提供萬用刀、LED手電筒，並檢附防災包內容物必備及選配物品建議清單。

東區首場示範演練，以宜蘭市發生地震規模7.1強震為情境想定，共造成轄內81棟建物全倒、4座橋梁阻斷及數百人傷亡，演練過程氣氛嚴肅。（記者王峻祺攝）

東區首場示範演練，以宜蘭市發生地震規模7.1強震為情境想定，共造成轄內81棟建物全倒、4座橋梁阻斷及數百人傷亡，演練過程氣氛嚴肅。（記者王峻祺攝）

宜蘭舉辦東區首場「無腳本地震模擬演習」，消防局展示災情監控儀器。（記者王峻祺攝）

宜蘭舉辦東區首場「無腳本地震模擬演習」，消防局展示災情監控儀器。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣消防局目前仍備有3千組防災包，針對2014年後新遷入宜蘭而未領取家戶者，可憑戶口名簿至各轄區消防分隊申請。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣消防局目前仍備有3千組防災包，針對2014年後新遷入宜蘭而未領取家戶者，可憑戶口名簿至各轄區消防分隊申請。（宜蘭縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強化百貨業春節應變力 北市消防局火災演練超逼真
2024/01/18 15:59

強化百貨業春節應變力 北市消防局火災演練超逼真
竹北高樓一棟棟冒 竹縣消防局今演練高層建物失火救災
2024/01/26 11:12

竹北高樓一棟棟冒 竹縣消防局今演練高層建物失火救災

節稅理財有道 為什麼需要微型商辦
防明揚大火重演 屏縣消防演練結合AI、機器人打前鋒
2024/01/18 18:44

防明揚大火重演 屏縣消防演練結合AI、機器人打前鋒
17年老員工 不知自己是火警任務編組／大火燒出連串管理問題
2024/01/05 05:30

17年老員工 不知自己是火警任務編組／大火燒出連串管理問題
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播