死囚歐陽榕分屍借款恩人 不想死聲請釋憲被打臉

死囚歐陽榕。（警方提供）

2022/03/18 22:51

〔記者吳政峰／台北報導〕男子歐陽榕投資股票失利，積欠數百萬元，1999年向一間建設公司的盧姓女總經理借款，卻因轉投資失利，還不出錢，2003年竟綁架盧女，向家屬勒贖800萬元，還沒取款就落網，警方循線找到盧女，但她已遭分屍。歐陽榕2011年被判死確定，他不想被槍決，聲請釋憲，日前被憲法法庭決議不受理。

歐陽榕觸犯擄人勒贖而故意殺人案件，他質疑最高法院2011年維持死刑所引用的法條（刑事訴訟法第289條、第388條及第389條），有牴觸憲法疑義，聲請解釋憲法。

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歐陽榕主張，最高法院判他死刑的時候，未讓他對於法院量刑結果進行辯論，使法院就量刑標準及得心證的理由流於恣意模糊，亦未課以第三審法院針對科處極刑案件，進行必要的言詞辯論程序，顯未符合憲法保障基本人權意旨，牴觸憲法規定。

他強調，判死侵害公民與政治權利國際公約保障人民獲得公正審判的權利、司法機關禁止恣意剝奪生命權的國際人權法義務，他的訴訟權、平等權及生命權，也因而遭受侵害。

但大法官指出，歐陽榕2011年9月6日聲請解釋憲法，但所提出的主張，難謂已具體指摘相關客觀上究有何牴觸憲法之處，與司法院大法官審理案件法的受理要件不符，故決議不受理。

現年65歲的歐陽榕原為永豐餘公司幹部，因投資失利而債台高築，幸好有盧女借錢給他度過難關，沒想到歐陽榕不感謝恩人，反而把她當肥羊，2003年4月約她外出，在高雄鳥松住處將她勒斃肢解，用垃圾袋包起來棄置路邊的垃圾集中地，接著再向家屬勒贖800萬元，錢還沒拿到就被逮，2011年判死確定。

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