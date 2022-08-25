死囚釋憲中不執行 法部：將檢討有無不合時宜

司法院。（資料照）

2022/08/25 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕逃犯林信吾殺兩警舉國震驚，也連帶引發外界對死刑犯應不應該執行的討論，針對目前待執行的卅八名死囚均聲請大法官釋憲，無法槍決，司法院昨天表示，執行死刑的相關規定，是由執行機關法務部制定，司法院予以尊重。法務部長蔡清祥表示，相關規定是二十多年前訂定，有沒有不合時宜的地方，將深切檢討；依現行法律，我國仍有死刑，未實質廢死，現階段得依法行政。

司法院指出，法務部關於死刑執行，訂有「執行死刑規則」，其中第二條規定聲請大法官解釋尚未終結者，不得執行死刑。

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除了「執行死刑規則」，「審核死刑案件執行實施要點」也規定，死囚若有聲請再審、非常上訴、大法官釋憲、大赦、特赦或減刑等事由，不得於相關程序終結前令准執行；法規意旨是為了避免冤案槍決錯人，造成不可回復的損害，一九九七年的江國慶案即是血淋淋例子。

此外，前總統馬英九執政時期，把聯合國「公民與政治權利國際公約」、「經濟社會文化權利國際公約」內國法化，自此，司法實務對於死刑的判斷，開始與國際潮流綁在一起，走向長期逐步廢死，短期謹慎執行。

曾任檢察官的律師鍾維翰指出，行政規則或是辦法雖然不是法律位階，仍具法律效果，檢察官有遵守義務，若任意違反，輕則面臨行政管考，重則面臨當事人提告興訟，更何況執行死刑的相關規定是對當事人有利，國家不宜侵害其救濟權。

曾任檢察官的律師黃致中說，死囚生死狀由法務部長簽准，明定在刑事訴訟法中，但法務部長不能任意決定誰符合暫緩執行、誰須馬上槍決，此時須透過子法規範其權力行使程序與範圍，才能讓標準齊一，避免特權爭議。

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