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    男長期在家門口抽菸 擾鄰判賠11萬元

    男子長期在家門口抽菸，「二手菸」擾鄰挨告，桃園地院判決他須賠償鄰人共11萬元。（記者鄭淑婷攝）

    男子長期在家門口抽菸，「二手菸」擾鄰挨告，桃園地院判決他須賠償鄰人共11萬元。（記者鄭淑婷攝）

    2022/09/01 08:26

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市平鎮區張姓男子長期在自家門口抽菸，每天約抽掉1包20支，其中有8成都在門口，對門鄰居2人長期受二手菸所苦，勸告無解下錄影蒐證提告，請求禁止張男在門口抽菸、各求償50萬元，桃園地院法官認為，張男雖是在自家門口抽菸，煙霧確實會飄進鄰屋擾人，不過張男現已停止行為，無請求禁止的必要，二手菸影響鄰人居住品質部分，判決他須賠償鄰居2人共11萬元，可上訴。

    張男鄰居主張，與張男住在同個社區，各戶為比鄰透天厝，與張男住家僅隔3米走道寬，2020年2月至2021年5月間，張男頻繁在自家門口及共用走道抽菸，因住宅棟距不寬，又在兩排高建物間，煙霧不易消散且每每飄至他家，曾為此向社區管委會反映，張男均置之不理、我行我素，只能長期關窗避菸害，不僅居住品質受損，連帶影響健康。

    張男辯駁，一般住家、騎樓或陽台，不屬菸害防制法規定的禁菸範圍，自家社區就禁菸區也無明文規範，他在自家門口及中庭抽菸，並無不法致鄰居受害，縱使有造成他人困擾，理應由管委會或相關執法單位告知，但從未有人向他勸導，鄰居稱多次與他協商均置之不理非事實；而雙方相隔實際距離有12到15米，風向也會改變，菸味或有飄入鄰屋，但無法證明每次都有。

    判決指出，民法明文土地所有人於他人之土地、建築物或其他工作物有瓦斯、蒸氣、臭氣、煙氣、熱氣、灰屑、喧囂、振動及其他與此相類者侵入時，得禁止之，惟應證明現仍有此行為或有此行為之虞才能成立，張男在自家門口抽菸長達1年，產生的煙氣確實可能飄進鄰屋，但張男在2021年5月後已無此行為，鄰人請求禁止已無必要。

    至於張男長期在自家門口抽菸，以他只是偶爾外出看診，大部分時間都在家裡，每天要抽1包約20支菸，其中8成都在門口，2成在住家廚房或外出處，每次抽菸約3到5分鐘，產生的二手菸已影響鄰居居住品質、侵害他人居住安寧，不過鄰人長期關窗避菸害，難以證明身體健康有受到影響，審酌侵害程度、雙方經濟地位等理由，判決張男須分別賠償鄰居2人5萬、6萬元。

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