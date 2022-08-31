吸金136億潛逃遣返 秦庠鈺重判7年10月、沒收4.2億

「鼎立」非法吸金集團主嫌秦庠鈺（中）棄保潛逃，前年由調查局、刑事局派員自泰國押解回台。（資料照）

2022/08/31 10:50

〔記者楊國文／台北報導〕「鼎立」集團負責人秦庠鈺涉吸金136億元遭判刑11年定讞，卻棄保潛逃，秦還涉及碩天炒股案，遭高等法院發佈通緝；秦潛逃後，2018年9月持偽造護照入境泰國時被逮，在泰服刑2年完畢後，前年被引渡回台歸案和發監；高院審結秦庠鈺所涉炒股案，考量秦曾潛逃，今依違反證券交易法重判7年10月，犯罪所得4億2千多萬元應發還被害人或沒收。全案還可上訴。

同案的多名被告也被依證交法判刑，股市作手周鼎被判刑7年6月，較特別的是前主播陳信宏也涉案，被依散佈不實消息罪輕判1年7月、緩刑4年，並須向公庫支付40萬元。秦庠鈺目前服刑中，今未出庭聆判。

請繼續往下閱讀...

秦庠鈺被控於2008年至2014年間，以「金圓互助聯誼會」及「東盟投資」等名義招攬投資，以32.84%至72%高利率，向1萬6000名會員吸金136億餘元，最高法院於2016年11月初依違反銀行法判秦11年確定，但他在判決前就潛逃而被通緝。

此外，秦庠鈺還捲入藝人邵昕等人涉及的碩天炒股案，台北地檢署2012年4月起訴該案後，台北地院於2013年10月22日判決秦庠鈺3年2月徒刑，秦不服提起上訴高等法院。

不過，高院審理期間，秦庠鈺自2016年初便未再出庭，高院因此於2016年4月1日對秦發布通緝。

秦庠鈺棄保潛逃後，2018年持偽造護照入境泰國被逮而坐了2年牢，2020年9月中旬，因泰皇慶生大赦而出獄，隨即被遣返回台服刑。

高院審理時提訊在監服刑的秦庠鈺，審理其涉犯碩天炒股案，秦表示因另案被判刑11年確定，為了規避被執行入獄才潛逃，辯護律師表示秦是無辜的，並未涉及炒股案，當時借錢給同案被告時，不知道對方要去違法操縱股價。

碩天炒股案中，共19人被起訴，較受矚目的藝人邵昕在更一審被判刑2年、緩刑4年並須支付公庫60萬元定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法