為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    吸金136億潛逃遣返 秦庠鈺重判7年10月、沒收4.2億

    「鼎立」非法吸金集團主嫌秦庠鈺（中）棄保潛逃，前年由調查局、刑事局派員自泰國押解回台。（資料照）

    「鼎立」非法吸金集團主嫌秦庠鈺（中）棄保潛逃，前年由調查局、刑事局派員自泰國押解回台。（資料照）

    2022/08/31 10:50

    〔記者楊國文／台北報導〕「鼎立」集團負責人秦庠鈺涉吸金136億元遭判刑11年定讞，卻棄保潛逃，秦還涉及碩天炒股案，遭高等法院發佈通緝；秦潛逃後，2018年9月持偽造護照入境泰國時被逮，在泰服刑2年完畢後，前年被引渡回台歸案和發監；高院審結秦庠鈺所涉炒股案，考量秦曾潛逃，今依違反證券交易法重判7年10月，犯罪所得4億2千多萬元應發還被害人或沒收。全案還可上訴。

    同案的多名被告也被依證交法判刑，股市作手周鼎被判刑7年6月，較特別的是前主播陳信宏也涉案，被依散佈不實消息罪輕判1年7月、緩刑4年，並須向公庫支付40萬元。秦庠鈺目前服刑中，今未出庭聆判。

    秦庠鈺被控於2008年至2014年間，以「金圓互助聯誼會」及「東盟投資」等名義招攬投資，以32.84%至72%高利率，向1萬6000名會員吸金136億餘元，最高法院於2016年11月初依違反銀行法判秦11年確定，但他在判決前就潛逃而被通緝。

    此外，秦庠鈺還捲入藝人邵昕等人涉及的碩天炒股案，台北地檢署2012年4月起訴該案後，台北地院於2013年10月22日判決秦庠鈺3年2月徒刑，秦不服提起上訴高等法院。

    不過，高院審理期間，秦庠鈺自2016年初便未再出庭，高院因此於2016年4月1日對秦發布通緝。

    秦庠鈺棄保潛逃後，2018年持偽造護照入境泰國被逮而坐了2年牢，2020年9月中旬，因泰皇慶生大赦而出獄，隨即被遣返回台服刑。

    高院審理時提訊在監服刑的秦庠鈺，審理其涉犯碩天炒股案，秦表示因另案被判刑11年確定，為了規避被執行入獄才潛逃，辯護律師表示秦是無辜的，並未涉及炒股案，當時借錢給同案被告時，不知道對方要去違法操縱股價。

    碩天炒股案中，共19人被起訴，較受矚目的藝人邵昕在更一審被判刑2年、緩刑4年並須支付公庫60萬元定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    逃泰通緝歸案高院首提訊 秦庠鈺辯無辜
    2020/10/12 11:42

    逃泰通緝歸案高院首提訊 秦庠鈺辯無辜
    秦庠鈺引渡回台 下週一開庭調查炒股案
    2020/10/08 21:10

    秦庠鈺引渡回台 下週一開庭調查炒股案

    貫徹五感極致 成為時代藝術－定潮
    吸金136億蹲泰國苦牢2年出獄 秦庠鈺預計13日提送北監服刑
    2020/10/05 12:44

    吸金136億蹲泰國苦牢2年出獄 秦庠鈺預計13日提送北監服刑
    秦庠鈺吸金百億逃亡泰國 警調押解返台歸案
    2020/09/17 16:50

    秦庠鈺吸金百億逃亡泰國 警調押解返台歸案

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播