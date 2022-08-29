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    夜唱到天亮喝茫 直直駛「砰」一聲撞前車慘了！

    施男自小客追撞前方休旅車。（民眾提供）

    施男自小客追撞前方休旅車。（民眾提供）

    2022/08/29 16:03

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市施姓男子與友人到自助式KTV夜唱，期間還飲酒助興一直喝到今天上午才開車離去，但有醉意的施男顯然已注意力不集中，就在行經一處路口時，直接從後方撞上前方原停等紅燈、剛轉綠燈開始起步的休旅車，警方獲報趕往處理，施男經酒測明顯超過法定標準值，訊後依公共危險罪嫌送辦。

    這起追撞事故發生在今天上午8時20分許，根據相關路口監視器畫面顯示，25歲施男當時駕駛自小客沿公園路往五權路方向直行，行駛快到公園路與光大街口時，疑因酒後注意力不集中，竟直接自後方撞上前方正在停等紅燈，由51歲林男駕駛的休旅車，造成施男自小客車頭受損，林男休旅車車尾也明顯毀損。

    所幸休旅車前方的小貨車，在碰撞前因號誌已轉為綠燈開始起步，未再繼續往前造成推撞，轄區第二分局獲報趕往處理，依規定對兩造駕駛施以酒精濃度測試，結果施男酒測值達0.6毫克，明顯超過法定標準值，施男向警方說，凌晨與友人到自助式KTV夜唱，期間雖飲酒助興，但也休息了一陣子。

    一直到今天上午以為已經沒有酒意才開車上路，未料仍發生事故，警方則在訊後將全案依公共危險罪嫌移送法辦，至於肇因及責任歸屬將進一步鑑定釐清。

    第二分局分局長陳家銘表示，酒駕零容忍已是全民共識，為落實防制酒駕政策，該分局取締酒駕不手軟，年初迄今已取締559件，居全警局之冠，且為督促相關業者善盡社會責任，只要查獲酒駕案件，必定落實溯源工作，前往該處飲酒營業場所宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」等觀念，雙管齊下，力除「醉」犯。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    自小客車頭與休旅車車尾都受損。（民眾提供）

    自小客車頭與休旅車車尾都受損。（民眾提供）

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