護理師夫遭撞死與二寶無緣 酒駕肇事男被訴

羅東鎮發生酒後肇逃死亡車禍，小客車李姓駕駛（中）事後折返察看，被眼尖警方查獲。（資料照）

2022/06/21 16:58

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣李男5月10日飲用1瓶高粱酒後，騎車撞死走路的林姓男子，林男擔任護理師的妻子泣訴，肚裡懷著的第二胎，再也見不到父親。宜蘭地檢署偵結，依公共危險罪嫌起訴林男。

起訴書指出，李男當天晚間8點多至10點多，在一間視聽歌唱場所飲用1瓶高粱酒後，騎機車返家，再開小客車出門到羅東鎮，當時客觀上無任何不能注意的情形，竟因酒後注意力減低，而未能注意車前狀況，從後追撞同向靠邊行走的林男，導致林男倒地。

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李男肇事後，未在現場協助救護或留下聯絡資料，也未通知救護車或警方到場，就駕車逃逸；騎車路過的謝姓民眾，見林男倒在地上，現場有血跡，趕緊報案，林男送羅東聖母醫院急救後，翌日清晨因全身多處創商併顱骨骨折、創傷性休克死亡。

警方獲報後趕抵現場蒐證，發現駕車回到肇事現場的李男，其小客車有嚴重撞擊痕跡，懷疑是肇事者，立即上前盤查，酒測值高達每公升0.92毫克；李男在警詢、偵查期間，自白全部犯行。

檢方表示，酒精濃度超過每公升0.15毫克者，不得駕車，但李男酒測值高達0.92毫克，顯逾法定標準，酒後駕車途中，因酒後注意力降低，疏於注意車前狀況，因而不慎自後方追撞被害人，導致被害人死亡，其駕駛行為顯有過失，且與被害人之死亡結果間，具有相當因果關係至明，依公共危險罪嫌起訴。

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