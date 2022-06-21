為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    護理師夫遭撞死與二寶無緣 酒駕肇事男被訴

    羅東鎮發生酒後肇逃死亡車禍，小客車李姓駕駛（中）事後折返察看，被眼尖警方查獲。（資料照）

    羅東鎮發生酒後肇逃死亡車禍，小客車李姓駕駛（中）事後折返察看，被眼尖警方查獲。（資料照）

    2022/06/21 16:58

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣李男5月10日飲用1瓶高粱酒後，騎車撞死走路的林姓男子，林男擔任護理師的妻子泣訴，肚裡懷著的第二胎，再也見不到父親。宜蘭地檢署偵結，依公共危險罪嫌起訴林男。

    起訴書指出，李男當天晚間8點多至10點多，在一間視聽歌唱場所飲用1瓶高粱酒後，騎機車返家，再開小客車出門到羅東鎮，當時客觀上無任何不能注意的情形，竟因酒後注意力減低，而未能注意車前狀況，從後追撞同向靠邊行走的林男，導致林男倒地。

    李男肇事後，未在現場協助救護或留下聯絡資料，也未通知救護車或警方到場，就駕車逃逸；騎車路過的謝姓民眾，見林男倒在地上，現場有血跡，趕緊報案，林男送羅東聖母醫院急救後，翌日清晨因全身多處創商併顱骨骨折、創傷性休克死亡。

    警方獲報後趕抵現場蒐證，發現駕車回到肇事現場的李男，其小客車有嚴重撞擊痕跡，懷疑是肇事者，立即上前盤查，酒測值高達每公升0.92毫克；李男在警詢、偵查期間，自白全部犯行。

    檢方表示，酒精濃度超過每公升0.15毫克者，不得駕車，但李男酒測值高達0.92毫克，顯逾法定標準，酒後駕車途中，因酒後注意力降低，疏於注意車前狀況，因而不慎自後方追撞被害人，導致被害人死亡，其駕駛行為顯有過失，且與被害人之死亡結果間，具有相當因果關係至明，依公共危險罪嫌起訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    酒駕還肇逃釀1死1傷3車損 42歲男子酒測值達0.78
    2021/05/03 18:37

    酒駕還肇逃釀1死1傷3車損 42歲男子酒測值達0.78
    又是酒駕！澎湖車禍女騎士重傷不治 肇事轎車駕駛逃逸被逮
    2020/12/28 18:19

    又是酒駕！澎湖車禍女騎士重傷不治 肇事轎車駕駛逃逸被逮

    看見土城真本事 與自然交往
    酒測0.74耶！騎士摔溝滿身酒味竟判無罪
    2019/09/19 21:48

    酒測0.74耶！騎士摔溝滿身酒味竟判無罪
    只差500公尺就到家 1歲男童遇車禍枉送命
    2019/02/18 12:15

    只差500公尺就到家 1歲男童遇車禍枉送命

    SYM全新迪爵國民神車上市
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播