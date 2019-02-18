只差500公尺就到家 1歲男童遇車禍枉送命

2019-02-18 12:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區中正路昨晚發生的1死2傷車禍意外，在對向遭撞的李姓女子，當時距離住處僅剩約500公尺，卻無辜被波及，自己骨折，1歲又4個月大的兒子也送命，令人欷噓。

警方調查，現役軍人的22歲戴姓男子，當時開著白色轎車由新市往新化方向行駛，在內側車道，看到前方車輛要左彎，想往右切至外側車道超車，與外側車道38歲陳姓男子的黑色轎車擦撞而肇禍。

擦撞後，陳姓男子的黑車衝至路旁農田，戴男的白車也失控，衝過中央分隔島的缺口處，撞擊對向正好行經29歲李姓女子的藍色轎車。

戴男與李女都腳部骨折，而李女1歲4個月大的兒子，在駕駛座後側的安全座椅上，當時無呼吸、心跳，送醫搶救仍宣告不治，造成1死2傷。

陳男酒測值1.27，是道路工人，住在新市區潭頂里，之前也曾騎機車酒駕被抓過，他指稱昨天與朋友烤肉、喝酒，喝了半瓶的高粱酒，當時要開車回家，被左側車輛撞到。

警方指出，無辜被撞的29歲李姓女子，昨天與康姓夫婿，並帶著小孩一起到修車廠將車子開回家，康開1部行駛在前方，李女開另1部載兒子跟在後方，距離僅約500公尺就到家，卻飛來橫禍。

警方偵訊後，將戴男依過失致死罪移送，陳男則是公共危險與過失致死罪移送地檢署偵辦。

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