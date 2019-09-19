酒測0.74耶！騎士摔溝滿身酒味竟判無罪

2019-09-19 21:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化張姓男子騎車不慎跌入水溝，摔得滿頭是血，還摔斷2根肋骨，員警獲報到場，發現人去無蹤，2小時後在張男家，發現他滿身是血在家呼呼大睡，趕緊協助就醫，警方聞到他滿身酒氣，酒測值高達0.74毫克，依公共危險罪嫌提起公訴；但張男主張，他是喝酒療傷助眠，與騎車無關。彰化地院認為，並無證據證明張男酒駕肇事，判決無罪。

判決書指出，去年7月25日晚間10點半，張男（35歲）騎乘機車行經竹塘鄉某段道路時跌落路旁水溝，造成頭、臉部撕裂傷、左側第六、七根肋骨骨折等，傷勢不輕。張男爬出水溝後直接返家休息，留下受損機車，直到隔日凌晨零時8分，才有民眾發現有車禍，竹塘分駐所員警獲報到場，張男已不見蹤影，零時56分在張男家尋獲，發現他滿身是血，送往二林基督教醫院急救，由於張男滿身酒氣，芳苑分局交通隊員警到場對他施以吐氣酒測，每公升達0.74毫克，依法提起公訴。

對此張男出庭時喊冤，否認有酒駕行為，辯稱當時因蟲子飛進眼睛，煞車不及才跌落水溝，返家後覺得傷口疼痛，所以拿出床邊桌子下的高粱酒喝，警方到場將他送醫後才施以酒測，所以會有酒精反應。

張男辯護人也強調，張男經濟能力不佳，加上醫院有段距離，當時同居人懷孕在身，因此選擇在家休息，喝酒只是減輕疼痛跟幫助睡眠；張男女友庭證時也說，張男返家時身上沒酒味，因為傷口很痛，才從床旁拿出高粱酒麻痺傷痛，喝完就有酒味了。

檢方認為，依警方到場密錄器拍下張男家中擺設，並無發現高粱酒瓶，且酒測時未向警方告知是在家中飲酒所致。

法官審酌，張男進行酒測時為凌晨2點4分，一般人在此已精神不濟、疲累困倦，且當時張男因車禍重傷，意識模糊，所以未能當場向警員反應家中飲酒，並非全無可能，且肇事時間距酒測超過3小時，又無目擊證人證明張男有酒後騎車情事，自不能推測張男有罪，判決無罪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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