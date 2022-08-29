小模上網找乾爹包養被下藥性侵 幸開手機定位被閨蜜救出

高雄小模上包養網站認識「乾爹」陳姓男子，結果被帶到摩鐵遭下藥迷姦，高雄地院依強制性交罪判陳男7年2月。（示意圖）

2022/08/29 15:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄小模上包養網站認識「乾爹」陳姓男子，談妥包養一次1萬5千元，不料遭陳在紅酒裡偷摻FM2後迷姦並拍裸照，幸好她事先與閨密約定打開手機定位，後來閨蜜找不到人，連忙衝到摩鐵救人後陪同報警，陳男辯稱摻藥只是想助興，否認迷姦，高雄地院依強制性交罪判陳男7年2月徒刑。

判決書指出，去年9月間，小模在包養網站認識41歲被告陳男，想找「乾爹」包養，雙方約在三民區摩鐵見面，小模出發前，曾向李姓閨蜜透露要去找「乾爹」，閨蜜擔心她的安危，曾勸阻不要去，但她堅持赴約，不過會打開手機定位，讓閨蜜掌握行蹤。

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後來，李女當晚聯繫不上好友，擔心她出意外，透過手機定位找到她的位置，趕往營救，果然看見陳男扶著神智不清的被害人準備退房，陳男見狀，立刻掏出6000元欲息事寧人，李女懷疑陳男可能偷拍，要求陳當場交出手機。

陳男交出手機，李女檢視赫然發現被害人遭下藥性侵，還被拍下性愛影片、私密照，陳男堅稱對方基於自願，便再拿出4000元，企圖離開，李女陪被害人報警，警方搜索陳男住處查扣22顆FM2，以及數顆成分不明藥丸。

高雄地院審理時，陳男向法官坦承包養小模，2人約在摩鐵見面，當時曾在紅酒摻入FM2，但下藥只是助興，並非要性侵她，過程中小模都是清醒的，並未失去意識。

小模接受抽血採尿檢驗，下體也驗出有陳男的精子反應，據了解，FM2（氟硝西泮）屬於安眠鎮靜劑一種，使用後會讓人昏昏欲睡、肌肉虛弱，警方在現場扣得的水杯，也驗出氟硝西泮成分，被告攙扶她下樓時，小模出現精神恍惚、傻笑、走路不穩等狀況，研判是受氟硝西泮影響。

雄院認定陳男涉嫌下藥性侵小模，依以藥劑及對人為照相犯強制性交罪，判刑7年年2月有期徒刑、可上訴。

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