為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小模上網找乾爹包養被下藥性侵 幸開手機定位被閨蜜救出

    高雄小模上包養網站認識「乾爹」陳姓男子，結果被帶到摩鐵遭下藥迷姦，高雄地院依強制性交罪判陳男7年2月。（示意圖）

    高雄小模上包養網站認識「乾爹」陳姓男子，結果被帶到摩鐵遭下藥迷姦，高雄地院依強制性交罪判陳男7年2月。（示意圖）

    2022/08/29 15:38

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄小模上包養網站認識「乾爹」陳姓男子，談妥包養一次1萬5千元，不料遭陳在紅酒裡偷摻FM2後迷姦並拍裸照，幸好她事先與閨密約定打開手機定位，後來閨蜜找不到人，連忙衝到摩鐵救人後陪同報警，陳男辯稱摻藥只是想助興，否認迷姦，高雄地院依強制性交罪判陳男7年2月徒刑。

    判決書指出，去年9月間，小模在包養網站認識41歲被告陳男，想找「乾爹」包養，雙方約在三民區摩鐵見面，小模出發前，曾向李姓閨蜜透露要去找「乾爹」，閨蜜擔心她的安危，曾勸阻不要去，但她堅持赴約，不過會打開手機定位，讓閨蜜掌握行蹤。

    後來，李女當晚聯繫不上好友，擔心她出意外，透過手機定位找到她的位置，趕往營救，果然看見陳男扶著神智不清的被害人準備退房，陳男見狀，立刻掏出6000元欲息事寧人，李女懷疑陳男可能偷拍，要求陳當場交出手機。

    陳男交出手機，李女檢視赫然發現被害人遭下藥性侵，還被拍下性愛影片、私密照，陳男堅稱對方基於自願，便再拿出4000元，企圖離開，李女陪被害人報警，警方搜索陳男住處查扣22顆FM2，以及數顆成分不明藥丸。

    高雄地院審理時，陳男向法官坦承包養小模，2人約在摩鐵見面，當時曾在紅酒摻入FM2，但下藥只是助興，並非要性侵她，過程中小模都是清醒的，並未失去意識。

    小模接受抽血採尿檢驗，下體也驗出有陳男的精子反應，據了解，FM2（氟硝西泮）屬於安眠鎮靜劑一種，使用後會讓人昏昏欲睡、肌肉虛弱，警方在現場扣得的水杯，也驗出氟硝西泮成分，被告攙扶她下樓時，小模出現精神恍惚、傻笑、走路不穩等狀況，研判是受氟硝西泮影響。

    雄院認定陳男涉嫌下藥性侵小模，依以藥劑及對人為照相犯強制性交罪，判刑7年年2月有期徒刑、可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    約炮被下藥 女昏迷醒來被剃成「白虎」怒告性侵
    2022/08/02 10:59

    約炮被下藥 女昏迷醒來被剃成「白虎」怒告性侵
    KTV包廂下藥硬上女網友 害女昏迷不醒送醫急救
    2022/06/30 17:44

    KTV包廂下藥硬上女網友 害女昏迷不醒送醫急救

    達永錢進台東美術館旁7%起高投報
    恐怖...中國女大生在圖書館咖啡被下藥 校方定調「異物」
    2022/06/13 12:07

    恐怖...中國女大生在圖書館咖啡被下藥 校方定調「異物」
    男下藥迷昏女友性侵她外甥女 落網瞎扯「她自己貼上來」
    2022/05/07 11:56

    男下藥迷昏女友性侵她外甥女 落網瞎扯「她自己貼上來」

    逆境轉機的平衡策略
    下藥性侵案判10年 二審變無罪
    2022/05/06 05:30

    下藥性侵案判10年 二審變無罪
    獨家》桃園陸軍某部隊中尉軍官涉下藥性侵女同袍 被拘提聲押
    2022/04/28 21:13

    獨家》桃園陸軍某部隊中尉軍官涉下藥性侵女同袍 被拘提聲押
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播