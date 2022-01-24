對女友女兒下藥、綁架性侵 狼男一審重判11年

鍾姓男子涉對女友的女兒下藥、綑綁性侵，台南地院合併判刑11年。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/01/24 23:52

〔記者王俊忠／台南報導〕30多歲的鍾姓男子與女友及女友的女兒（乙女、未滿18歲）同住，鍾男竟對乙女下藥、並利用其他家人都不在時對陷入昏沉的乙女性侵得逞；案發後，鍾男被女友踢出家門及檢警查辦，惡劣的是他為影響乙女口供、再夥同黃姓友人綑綁乙女，鍾並把乙女帶回老家下藥及再次性侵，遭侵害的乙女情緒崩潰，台南地院依下藥、性侵等罪合併判鍾男11年徒刑。

鍾男的共犯黃姓男子也涉強盜乙女財物與猥褻，一審依強盜罪判黃男3年6月徒刑。

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判決指出，鍾男與女友及女友的女兒（乙女）3人原本住在南台灣某地，2021年1月3日某時，鍾在住處把有昏睡副作用的不詳藥物摻入乙女買的優酪乳，供乙女飲用，隔天（4日）上午見藥效發作，乙女精神不濟；4日上午8點許，鍾男再拿這摻藥的優酪乳給乙女喝下。

待乙女家人都外出工作，家裡僅有鍾男與乙女兩人時，4日上午10點半許，鍾男在乙女房間內強行脫去陷入昏沉的乙女衣褲，對女方性侵得逞。當晚乙女母親回家，乙女告知母親遭其色狼男友性侵，乙女與母親報警查辦鍾男；乙女母親也氣得把男友逐出家門。

不料，鍾男竟想綑綁乙女控制行動方式、影響乙女口供，他於同年4月8日晚間夥同另名黃姓友人開車到乙女住處的巷口，等乙女打工下班騎機車回家，鍾、黃兩人見乙女機車抵達巷口時，即開車擋住乙女機車，鍾男拿電擊棒電擊乙女，與黃男合力把乙女推入汽車後座。

黃男開車搭載鍾男與乙女，鍾在車內以膠帶、帆布環扣皮帶等物綑綁女方雙手、雙腳，也用膠帶封住乙女嘴巴及眼罩罩住雙眼，使乙女動彈不得。黃男接著開車載鍾男去騎機車，原要跟著鍾男機車走，卻跟丟鍾男人車。黃男竟因此萌生歹念、強摸女方下體，同時搶走乙女身上的200元。

與黃男一度失聯的鍾男，後來以手機聯絡上黃男，鍾男藏好自己機車後與黃男汽車會合，黃男應鍾男要求下車離開，由鍾男開車載乙女到其台南老家住處。鍾為防乙女逃走，還拿兩顆藥物（其中1顆含有第4級毒品硝西泮）強餵食乙女，但機智的乙女沒有吞下、趁隙吐在床底。

鍾男除了繼續綑綁乙女，還要乙女穿上情趣內衣，使女方身體呈彎曲姿態，對女方再次強制性侵得逞。由於乙女母親一直無法連絡上女兒、覺得有異報警，警方於同年4月9日凌晨到鍾男台南老家救出乙女、同時逮捕惡劣的鍾嫌與共犯黃嫌。

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